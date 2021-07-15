證監會：已成立碳市場團隊　並建綠色和可持續金融中心

另宣布成立跨界別平台綠色和可持續金融中心，以協助金融業管理氣候變化帶來的風險，並把握相關機遇，並負責統籌金融監管機構、相關政府部門、業界持份者及學術機構在培訓、研究和政策制訂方面的工作，同時亦將會建立一個資源、數據及分析工具的知識庫，支持業界向更可持續的發展模式轉型。

氣候相關披露和可持續匯報方面，證監會和港交所將與香港獨立上市實體核數師監管機構財務匯報局，以及香港會計師公會合作制訂藍圖，評估國際財務報告準則基金會轄下的國際可持續發展準則理事會在氣候相關財務披露工作小組框架的新標準，以及研究可行的實施方案，以推動各界於2025年或之前，按照氣候相關財務披露工作小組的框架，作出氣候變化匯報進程。

督導小組聯席主席、證監會行政總裁歐達禮表示，香港作為國際金融中心，在發展可持續金融以應對因氣候變化而帶來的風險方面，於區內以至全球都擔當著重要角色。香港可透過採納首套全球的可持續性標準，從而在氣候匯報方面發揮牽頭作用，確保投資者能夠掌握一致、可比較和可靠的資料，讓他們了解其投資組合所面對的氣候風險，以及他們在為碳排放提供融資的程度。

督導小組聯席主席、香港金融管理局總裁余偉文指，缺乏全球統一的標準，以及人才技能和數據的限制，是香港乃至全球綠色和可持續金融發展的重大阻礙。督導小組一直致力協調香港和區內各界共同應對這些挑戰，並會繼續探索包括資本市場和碳市場等領域的發展潛力，把握綠色轉型帶來龐大的機遇。隨着綠色和可持續金融中心的成立，希望提供一個中央平台，讓政策制定者、金融專業人士、學者和其他持份者能更深入地交流和合作。