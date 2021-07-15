大行預警：經濟變質了　股市夏季極有機會大跌一成

大行看淡經濟前景！外國傳媒報道，巴克萊銀行(Barclays)指出，全球市場敘事角度已從「金髮女孩(即不溫不火的經濟和暖狀況)轉變至增長恐慌」；花旗更警告，股市恐出現10%調整。

研究顯示，考慮到下行風險紛至沓來，投資者仍有必要進行避險，但認為近期再通脹交易急劇逆轉的趨勢有些「過頭」了。

巴菲克表示，各種數據不再帶來驚喜，愈來愈多證據表明供應及勞動短缺，可能代表着更嚴苛的通脹，中國持續對各種產業進行打擊，Delta變種病毒風險不斷上升，這些力量足以使市場出現增長恐慌。

該行強調，增長放緩與通脹上升的前景，正推動資產價格出現大幅且不穩定的波動，近期收益率急降就是最明顯的指標，又認為股市目前表現相對較好，但掩飾了實際巨大避險輪動，這很大程度上破壞了再通脹交易的正回報，故夏季流動性不佳及來自各國央行的混合訊息正加劇市場混亂，很可能導致更劇烈的波動。

花旗亦表示，價值股可能會出現「最後一次歡呼」。由於美股在2020年6月至2021年6月期間平均上漲40%，有必要對風險進行評估，認為後市會跌10%，而非再升1至2%。