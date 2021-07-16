黃詠欣：的士司機買樓做按揭　點樣計入息？

近日接到「的士司機」查詢做按揭時遇到的難題。客戶是「特更」司機，每日工時超過12小時，幾經辛苦終於儲夠首期「上車」，不過到做按揭時，發現不知如何申報入息證明，於是便找到我們幫手。

這個案有數點要注意：首先，不少「的士司機」都未能提供稅單及糧單，未能通過按揭保險公司的基本入息證明要求，是以較難申請60%以上的高成數按揭。如果要申請80%按揭，根據經驗所得，銀行或要求「的士司機」提供2年稅單才會考慮其申請。

如果是申請60%以下的按揭，申請條件相對沒那麼嚴謹，但由於不少的士司機都不會每日入數，較難證明其每月總入息，因此部分銀行會有一個內部指引，例如「紅的」日更司機便是計月入1.5萬元，夜更1.8萬元，特更2.1萬元等等，如有的士牌同時又有揸一更的士，月薪估算會更高。不過，這個指引每間銀行不同，而且會按市況調整，在疫情期間，不少銀行都調低了的士司機的月薪估算。而在旺市時，亦曾有銀行估算每月入息達兩萬至三萬元。

按客戶的情況，銀行估算月薪不到2萬元，難以通過壓力測試，或需要加擔保人才能成功「上車」，客戶最後找到弟弟作其擔保人，便成功批出60%按揭。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣