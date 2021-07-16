英特爾謀2340億鯨吞格芯　美全面堵華圍歐

中美科技戰線日趨激烈，面對中國奮力狂追，獲美國政府扶持的老牌晶片廠英特爾(Intel)積極求變！繼此前宣布於歐洲建廠擴產後，外媒最新引述消息指，其打算斥資約300億美元(約2,340億港元)收購晶圓代工大廠格芯(GlobalFoundries)，料為該公司有史以來最大併購，展現對於代工業務的野心，試圖挑戰當前由台灣台積電及南韓三星電子主導的代工市場之餘，也可藉機拋離中國進駐歐洲，被業界視為半導體產業成熟製程整合潮之始！

格芯是全球第四大晶圓代工廠，據業界研究機構Trendforce數據顯示，其於全球市佔率約7%。公司多數股權掌握在中東阿布扎比主權財富基金旗下投資公司手中，總部則設在美國。報道引述格芯發言人稱，尚未與英特爾進行相關討論，意味收購提議可能還在英特爾的內部研究階段。格芯仍可能繼續推進其首次公開發行(IPO)上市計劃。

若今次的收購案最終成真，英特爾有望成為代工巨頭之一。惟有分析指出，此時出手收購無助英特爾與競爭對手台積電等在先進製程方面的競爭，皆因格芯數年前已放棄以極紫外光(EUV)技術生產先進製程晶片的計劃，而英特爾自身在先進製程研發上也屢遭挫折，甚至一再延後7納米製程晶片量產時間表；而台積電則已有近半晶圓代工收入來自7納米以下的先進製程。

因此，分析相信是劍指歐洲。格芯原本是英特爾在中央處理器(CPU)晶片領域的老對手──AMD旗下的製造部門，於2009年分拆獨立，目前仍有AMD長約訂單，以及擁有位於德國、號稱歐洲最大的晶圓製造廠。因此，英特爾的計劃是大舉進軍歐洲，一旦成真，加上日本、台灣、南韓，美國就能真正在包括成熟製程的半導體產業上圍堵中國。

事實上，作為晶圓代工「二哥」的三星電子早已計劃於美國新建廠房，惟選址或有變。外媒引述政府文件指，三星目前考慮在德州建立晶片代工廠，預計將投資超過170億美元，並創造1,800個工作機會。當地政府正考慮給予三星稅收減免。至於「一哥」台積電則被看淡，摩根士丹利指，若要維持晶片產業規模趨勢，台積電需龐大的資本支出，恐侵蝕其利潤能力。繼上季毛利率按年下跌3個百分點至50%後，大摩預期未來兩年內，台積電的毛利率將降到50%以下。該股周五(16日)大跌4.1%，收報589元新台幣。