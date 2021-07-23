黃詠欣：幫家人做擔保買樓　自己置業有阻滯？

過往都曾提過，如做了按揭擔保人，日後置業時入息要求會大增，原因是銀行計算還款能力時，會連同你曾擔保的貸款或按揭供款去計算。與此同時，供款佔入息比率都要扣減10%。簡單來說，即是每月收入大機會要倍增才有望通過壓力測試。

我們近日有個案便因擔保人問題，差一點出現婚姻危機，客戶忘記了兩年前曾為家人作按揭擔保人，到最近結婚買樓做按揭時才發現出問題，在打算撻訂前，經朋友介紹找到我們求助。

經了解我們發現客戶每月收入約有6萬元，但已經擔保了家人買入400多萬元的物業，現在他買入了800萬元的物業，原本想借60%按揭，但他自行找銀行問，說他最多只能貸款約100萬元( 扣減家人物業貸款後的尚餘貸款能力)。

按我們經驗，客戶有兩方案可考慮，方案一，有部分銀行可以是業主不是借款人，即客戶太太可以作為物業的借款人，但會影響到太太日後再置業。方案二，亦有部分銀行可以在不看樓宇信貸報告下批出按揭，但有可能貸款成數要比平常下調一至兩成，或是要上調按揭息率。客戶最後選了方案二，只做40%按揭，在不開樓宇信貸報告下，銀行順利批出30年按揭，息率H+1.33%，有0.8%現金回贈。

要再提醒大家，做按揭擔保人前要先行考慮日後有無置業打算。亦要留意，借款人一旦斷供，擔保人要承擔起整筆債務，如若是為伴侶/未婚夫妻等作擔保人，即使有日關係結束，擔保人的身份並不會就此完結，必須要在借款人幫助下才能提出甩擔保。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣