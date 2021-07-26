內地教育「雙減」落地　教育股暴挫3至4成

有關中共中央辦公廳及國務院辦公廳發布《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，內地教育服務供應商紛紛發通告透露應對措施，惟股價仍然暴挫3至4成。

新東方及新東方在綫分別發公告指出，公司在提供教育服務時，將遵循《意見》精神及遵守相關規則及法規，公司現正考慮採取適當的合規措施，預期該等措施將對與中國義務教育制度學科有關的校外輔導服務產生重大不利影響，並將就致力遵守《意見》及任何相關規則及法規積極尋求政府當局的指導及配合政府當局的行動。

卓越教育集團亦公布，該等意見的執行及對集團業務的影響尚未明確，公司正與監管機構溝通，並將於需要時對其業務模式做適當調整，以確保遵守該等意見下的新政策；相信在面對該等意見下新政策所帶來的挑戰時，公司將積極遵循監管機構指示，推進其業務的全方位多元化發展。

至於思考樂教育稱，公司一直與中國法律顧問保持密切溝通，以評估《意見》的潛在影響。然而，有關當局尚未根據《意見》公布任何具體的實施規則。因此，該等實施規則將何時及如何對集團產生具體影響仍存在不確定性。公司致力於遵守《意見》的原則及實施規則，以維護學生的福祉。

思考樂教育指出，在中國法律顧問的協助下，董事會將繼續監察《意見》及其他相關規則及法規的發展(尤其是《意見》在集團的主要業務所在地深圳的實施情況)，並於必要時對集團的業務營運作出調整。集團的業務、財務狀況及經營前景可能受以上所述的影響的程度，將在很大程度上取決於《意見》的實施規則，尤其是集團業務所在地區的實施時間及具體細節。