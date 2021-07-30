【產經評論】港股陣痛利長遠　北水待返揭新頁

今年初，大量北水湧港，風頭一時無兩。可隨着新股驟冷、中美關係轉差，以及內地科技產業需全方位監管整頓，故拖累港股7月「大反艇」，恒指累瀉近3千點，今次北水竟不托反沽，頓時予人「成也蕭何，敗也蕭何」之感！這在在證明北水與各路資金無異，會因應短期市況波動進出有時，意味這波調整浪潮可能會持續一段時間。然而，中概股經歷這挑戰後，中港兩地金融互動將提升至國家戰略層面，他日北水必會重來，港股作為中企首選境外上市中心的地位更牢固，發展將走上新台階！

滴滴赴美上市事件，極速演變成內地將中概股從美「撤僑」的導火線，也令美方主動關上融資大門，因據報美國已凍結中企新股和其他證券銷售的申請，一眾中企要赴境外上市融資，既方便而風險又相對可控的選擇，非香港莫屬，尤其早已傳出來港上市的中企可豁免網絡安全審查，如是者，政策引導中企落戶港股之心路人皆見。

值得留意的是，月內中資股遭洗倉，拖累港股市值蒸發逾6萬億元，確實不是小數目，惟此期間，中港市場基本面並未有明顯惡化，反而繼續保持增長。隨着年內大灣區跨境「理財通」啟動，將有更多長線北水流入港股，能投資在境外才能參與的投資產品；與此同時，環顧整個亞洲，中港也是疫情相對穩定的地區，只要下半年市場流動性保持充裕，港股應經得起考驗。

說到底，在中美金融脫鈎下，港股已成為內地重要戰略據點。香港既是全球最大離岸人民幣資金池，在監管、資訊流通和市場基建上都具備國際水平，外資參與水平高。美國可以拒中企入門，也可以立法阻止美國投資者買入在港上市的「黑名單」中企或相關基金，但卻不可以阻擋中企落戶港股，更無權阻礙其他海外資金入局。反觀今次中港股市主動擠出水分，內地完善了戰略產業的監管，兩地金融配套得到強化，具備高流動性特質，以及不愁新股來源的港股，有望吸引更多自由追求投資回報的境內外投資者參與。

總結7月，是股市動盪的月份。展望8月，中美關係仍多變數，內地科技業的監管治理和中概股的調整或尚有餘波，但相信市場將會逐步適應中美金融脫鈎的新形勢，並會重新審視港股的角色和估值。戰場上，敵相愈兇，愈要沉住氣應對，只要美國克制，未動用「金融核武」限制香港兌換美元來玉石俱焚，香港大可利用戰略優勢做好各項準備，迎接金融業發展的新里程！