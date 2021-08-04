疫情重燃！大行狠削中國經濟預測　堅持確診清零礙復甦

新冠疫情反覆令中國經濟添上陰霾！雖然最新出爐的7月財新中國服務業採購經理指數(PMI)勝預期，但隨着變種病毒Delta在內地肆虐，內需消費勢必受挫。投行野村證券更因此一次過調低內地經濟未來兩季以至今、明兩年增長預測，第3季國內生產總值(GDP)按季增幅預期，更遭狠削一個百分點至0.3%。該行警告，內地對新冠肺炎疫情「零容忍」政策，恐拖慢全面復甦步伐。

野村研究報告指，這一波疫情可能迫使內地實施自去年春季疫情爆發以來，最嚴格的出行禁令和封鎖。近期暴雨洪災的負面影響亦較預期嚴重，有必要調整GDP預測。基於疫情在今年9月中旬得到控制，並在10月放寬限制措施的情景預測，以按年變幅來看，今年第3季增長預期由6.4%下調至5.1%、第四季由5.3%降至4.4%；全年增長亦下調0.7個百分點至8.2%。

同時，上月反映中小型企業為主的財新中國服務PMI達54.9，較6月時的14個月低位50.3，意外勁彈4.6個百分點；與日前出爐、創15個月新低的同月財新中國製造業PMI形成反差。財新智庫高級經濟學家王喆解釋，由於7月相關數據調查恰逢廣東疫情結束和江蘇疫情爆發之間，服務業景氣度高企，製造業相比之下略顯疲弱。7月底局部地區陷困於疫情，料對8月數據產生負面影響，目前經濟恢復基礎並不穩固，經濟下行壓力仍較大。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷亦警告，近期疫情較嚴重的江蘇省佔全國GDP約一成，亦是出口及電子產業重鎮，假如工廠大規模停工，對內地經濟構成較大影響外，更可能波及全球供應鏈，形成更大衝擊。

事實上，當前歐美政府多數主張「與疫情共存」，把經濟短期表現放首位；反觀中國則非常重視確診個案「清零」。野村指，內地政府對疫情「零容忍」的態度，加上房地產領域相關的緊縮措施影響，有礙經濟全面復甦。故該行將明年經濟增速預測下調0.2個百分點至5.1%，並坦言去年內地以果斷的出行禁令、封城、檢測追蹤等措施，在控制疫情方面表現出色，但隨着變種病毒的傳染性愈來愈高，限制措施的代價亦變得更「昂貴」。

面對經濟風險，政策支持是最有效方法。吳卓殷預料，下半年內地政府將加大發債規模，以基建政策推動經濟；而人民銀行亦會繼續「放水」，包括透過各類流動性工具提供支持，甚或在年底前再降低存款準備金一至兩次，每次減幅50點子。惟野村則指再降準機會不高於50%，且定向降準的機會大於全面降準。

人行「放水」大前提是通脹平穩不失控。為此，市場監管總局近日頻頻出手，繼打壓大宗商品價格後，周三針對化肥市場哄抬炒作、價格快速上升的問題，對涉嫌違規的生產及經銷企業立案調查。該局稱，下一步將繼續密切關注化肥價格秩序，加大監管執法力度，嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。此外，內地工信部亦召開平板玻璃價格座談會表明將千方百計提高平板玻璃生產，哄抬價格者輕則約談，重則要依法查處。