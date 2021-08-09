潘志明：受惠鐵路效應　石門舖位投資料向好

隨着鐵路效應，加上區內指標商廈及住宅群相繼落成，石門區舖市可說是「疫市奇疤」，近期租務成交暢旺外，買賣成交亦見穩步遞增，當中不乏知名資深投資者承接；而名人效應下，相信石門區舖位將會成為尋寶樂園，料日後買賣交投會增加。

港鐵石門站於2004年啟用，當時由於周遭基建及配套設施尚未完善，加上區內物業零散，故效益不大；直至2016年的京瑞廣場1及2期相繼落成，加速石門成為香港新興商貿區，加上區內碩門邨及區內學校逐步落成，令區內商貿及民生元素兼備，帶動位處石門站旁的京瑞廣場一帶人流旺盛，基座及地舖價值亦見水漲船高，今年連錄名人入市個案。

石門京瑞廣場地舖經多年時間，終「石頭變翡翠」，投資價值備受看好。老牌食品進口及批發商斥資約2.3億元入石門安群街1號京瑞廣場2期地下5號及56號商舖，以及地下3號舖，總面積約9,966平方呎(未核實)。項目以連租約易手，兩舖租客同為食肆，現時總月租收入約59.6萬元，料租金回報約3.1厘。話說此買家有成行辦館積極換貨重整物業組合，於今年5月以約2.17億元沽出持貨19年的粉嶺有成行物流中心全幢，帳面獲利約1.97億元。

除了地舖之外，京瑞廣場商場舖位都受追捧，資深投資者蔡志忠於5月以約8,000萬元售出石門安群街1號京瑞廣場2期1樓OK Mall 153號舖，面積約6,169平方呎(未核實)，舖位現由連鎖快餐店租用，月租約20萬元，回報約3厘。資料顯示，買家為權富有限公司，董事包括建滔集團主席張國榮及其兒子張家成。同時，蔡志忠亦於7月份沽出OK Mall的102A1號舖，作價約1億元，此物業更為蔡志忠持有的OK Mall項目中最後一個舖位。資料指，蔡志忠等投資者於2015年斥資約4.95億元一手購入京瑞廣場2樓1樓全層，並將其分間成188個舖位，命名為OK Mall進行拆售。該項目現已全數沽清，合共套現約10.3億元，即蔡志忠等持貨6年帳面獲利約5.35億元。

一個地區的可持續發展要天時地利相配合，石門區工商舖物業正是一個好例子。現時石門區已發展成新興商貿地帶，石門站轉換成屯馬線車站後更令該區交通進一步便捷，加上石門區商貿及民生色彩元素兼備，預計消費人流將有增無減，繼續支持區內商舖物業價值。

中原(工商舖)董事總經理潘志明