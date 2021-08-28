致富智庫：夫妻「講錢傷感情」？專家話「唔提仲易分」

兩人由拍拖到結婚，即使過程中經歷不少甜酸苦辣，兩個獨立個體真正展開新婚生活時，不少現實問題才正式「殺埋身」，如何攜手愉快共度下半生，確是一門大學問，尤其是一講到錢銀問題就會傷感情。理財專家指出，夫妻之間、以至家庭的理財層面相當廣泛，雙方最好預早達到共識，因為具有良好的家庭財務規劃，絕對有助減低大家生活中出現的無謂爭拗，達致長遠的家庭和睦。

【結婚必須買樓？】

香港樓價高不可攀已是不爭的事實，引致近年不少情侶因為未能成功「上車」而延遲結婚大計，甚至改變生育計劃。至於部分有幸得到「父幹」、「母幹」，甚至「祖父母幹」的一群，即使成為有樓一族，又是否會「真心」高興呢？答案人人不同，因為未必每對夫婦都想做業主。

傳統觀念上，或許女性較希望婚後可以有自己的安樂窩，將組織小家庭的安定感建基於一層物業之上。至於男性或會認為樓價不太合理，且部分會認為供樓犧牲生活質素，又或會影響現金流的靈活應用。故此，雙方最好在婚前已就居住問題作出理性討論，例如買樓與否？先租後買？抑或與「長老」同住？事前有商有量，免於在婚後先為住屋問題出現爭拗而大傷感情。

【設立共同帳戶可行嗎？】

兩人結婚成家立室，會涉及不少開支。理財專家表示，如果雙方為了可以清晰地了解家庭的資金流狀況，可考慮開設「共同帳戶」去管理，並建議最好在婚後的首3個月內詳細紀錄有關水費、電費、煤氣費、電話費、家居互聯網費用，買餸或外出用膳開支等，記低每月家庭的總支出是多少，確認每月開銷之後，再釐定設立「共同帳戶」的金額。

專家指出，對於雙薪家庭，兩夫婦的收入不同，確定每月家庭總支出之後，假設每月開支1萬元，雙方要商議好各自付出的比例，係二人平均攤分，每人5,000元？還是由一個人支付，另一人則負責家庭其他開支呢？至於單薪家庭，若女方從事家庭主婦角色而「零」收入，賺錢重任就落在丈夫身上，故每個家庭要按自己的情況適時作出調整。

大家一旦同意設立「共同帳戶」，又是否代表可以「干涉」另一半的私人花費呢？專家認為很難一概而論，建議雙方可以協議好如某方計劃大額消費去購買心頭好，便應告知對方，因為對伴侶的尊重同樣重要。

專家並提醒，生活中難免有突發事件出現，當中可能會產生額外開支，故共同帳戶內，除了儲蓄正常所需支出之外，最好再額外多儲至少10%備用資金，以應付突如其來的狀況。

【告知對方每月供養父母開支】

兩人自組小家庭，開支可謂「一闊三大」，除了燈油火蠟、柴米油鹽等日常家庭雜費之外，雙方婚後很多時仍然要繼續分別供養自己的父母，給予他們生活費。

有家庭專家指出，這看似簡單的事情往往很多夫妻都缺乏討論，但無論支付與否、金額多少，都會影響家庭的總收入流，故專家建議雙方要坦誠交代各自的家庭狀況，並最好講出將要給予多少家用。不過，即使要給家用父母，都應該以「不影響家庭生活質素」為原則，免得令對方不滿。

【檢視保單提升家庭保障】

講起突發事件或者意外，都會對家庭帶來一定程度的衝擊，從中帶出保障的重要性，而購買保險便是其中一個理想的方法，將風險轉介予保險公司。

財務分析師建議，夫婦婚後應該檢視雙方現有的保單，包括二人各自的人壽、危疾、住院、醫療，以及失去工作能力的保險保障額，看看有否重覆購買或欠缺哪一類型的保單，再依據最新的家庭生活開支與負債狀況，去調整保障項目和額度，將雙方的保障調整至合適水平。

保險界人士又提醒，無論是準備購買或已投保的保單，隨着人生階段的改變，適宜定期檢視保單內容及受益人等。

【了解對方的投資取態】

每個人的投資取態都不一樣，可以是進取型，如買賣期貨或者股票；亦可以是保守型，傾向投資外幣及基金等，但成為夫妻後，總要為對方著想，所以彼此的投資意向少不免要作出協調。在大家共識下，賺錢時能夠共同分享，蝕錢時不埋怨對方，一齊承擔。

事實上，任何投資都有賺有蝕，專家建議，不妨先了解另一半對回報及風險的看法及認知，並做好風險管理及心理準備。否則，若只可以共富貴而不能共患難，雙方關係難以保持長久。

【找專家尋求理財分析】

說實在，維繫一個家庭的基本元素當然是以愛為首，但基本運作的核心仍離不開與金錢有關，故夫妻往後共同生活的路仍然漫長，期間雙方不能逃避討論錢銀問題，所以無論婚前及婚後就家庭財務規劃一定要有共識，盡可能保持開放及積極的溝通。

如果一直未能找到合適的理財規劃共識，不妨轉而向專業的財務顧問尋求協助，從中取得大家都接受的平衡方案，萬萬不要因為金錢而破壞雙方關係。

【財產分配要有共識】

所謂「執子之手，與子偕老」，相信每對夫婦都以攜手走到白頭作為終極目標，但世事無絕對，或許經歷過長久的相處先發現當中出現諸多難以預測的問題，結果走上離婚的不歸路，除了傷心，「分後」最頭痛要處理一大堆財政問題，所以不少大家族或者有錢人，為省卻日後可能遇到的麻煩，都會與另一半簽訂「婚前協議書」，一旦兩人感情出現問題，已預先安排離婚後的財產安排，以免到時因為雙方關係轉差而難以達成共識。

理財專家指，兩個人的財產，最理想的情況當然是高度透明，讓對方真正掌握自己的財政狀況，有利管理及保障大家有安穩的生活。不過，一旦分開，大家共同拚搏回來的財產達致平均分配則成為另一個重要的課題，例如若結婚時已購買物業，「分後」物業該如何分配？繼續供樓還是賤價而沽？以上種種問題，大家都應該有個預算。

有家庭專家不諱言，很多夫妻感情破裂，部分因為彼此的金錢觀及價值觀出現分歧，所以只要雙方多加溝通，就可以減低因講錢而失感情的困局，彼此才能和和氣氣共度餘生。