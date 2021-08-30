陳永傑：買樓實屬抗通脹的好投資

投資工具雖然五花八門，論實用及跑贏通的投資工具，並不是太多，住宅物業是一個比較可取的投資工具。不妨舉個例說，1968年港島筲箕灣太安樓發售，每伙開價1.9萬元，現在每個單位平均約值400萬元，換言之，五十三年之後，太安樓價錢上升209倍。回想當年，太安樓月供90元，免首期，相信業主只要約供款二十年，大致已經能夠完成供樓任務，可以完全擁有業權，之後便不必供款又可居住，達到全權控制自己的財政自由。

往後太安樓價升值，全部歸業主所有，坐享其成。這五十三年之間，太安樓升值209倍，每年升幅近4倍，必然跑贏香港每年通脹。香港與世界各地一樣，經濟及投資市場都有起有落，長線而言，住宅樓市表現都屬於穩健。

通脹絕對是蠶食財富的兇手，再加上近年來的量化寬鬆，銀紙愈來愈不值錢。假設在1968年持有1.9萬元作為銀行存款，連本帶利所得應該遠遠不及購買太安樓的回報。

以現時香港生活水準，1.9萬元不但無法「一次過」購入太安樓，連交租應付一個四百方呎呎住宅單位亦非常勉強。不過，香港市民的每月工資沒有幾多個1.9萬元。

樓齡五十三年的太安樓，屬於中小型單位，實用面積200多至300多方呎，目前每月租金逾1萬元。假設當年市民五十三年前持有1.9萬元不買太安樓或其他樓盤，而是將現金持有至今，即使存入銀行收息所得亦很有限。未必能夠應付到幾多個月的太安樓租金。

同樣拿着1.9萬元，五十三年之後，住屋物業與現金資產的購買力天差地遠。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑