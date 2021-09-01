全球航空業災難未完！商務旅行將回不到疫前水平

商務旅行將不復從前，全球各地企業都在發出明確信號，創新性的新通訊工具令許多疫前的商務旅行成為歷史。

以歐洲最大塗料生產商AkzoNobel為例。過去一年，行政總裁Thierry Vanlancker於阿姆斯特丹總部看着生產負責人David Prinselaar通過用高清擴增實境頭戴設備指導工廠員工的這種方式，「訪問」124家工廠，以往需要乘搭飛機的任務，現在只需用原來時間的零頭就能完成，省去倒時差之苦。Vanlancker認為，不會再走回頭路。

他指，「招來業務的旅行可能減少三分之一，內部會議旅行甚至會下降更多」。對錢包是件好事，並有助於實現可持續性目標。客戶已經接受了一年的培訓，僅通過視訊接觸不再是社交禁忌。

另外媒對美國、歐洲及亞洲45家大型企業的調查顯示，84%的企業計劃在疫情後減少出差支出。多數削減差旅預算的受訪者料，降幅在20%至40%之間，約三分之二計劃對內部和外部面對面會議都作出削減。主要原因是網絡軟件易用、高效，還可以節省成本、降低碳排放。根據全球商務旅行協會，到2024年，企業差旅支出或由2019年疫情前的峰值1.43萬億美元，跌至1.24萬億美元。

噴氣發動機製造商Raytheon Technologies Corp.的CEO Greg Hayes於7月份表示，商務旅行已經「永遠地改變了」。雖然市場或許最終會復甦，但成熟的通訊技術「確實改變了我們對生產率的看法，」Hayes說。

企業、銀行、諮詢公司及政府部門，於疫情期間削減了數以十億美元計的旅行預算，而所受影響卻有限，將令其難以重回到老路上。輝瑞全球旅行主管Tina Quattlebaum在7月份於GBTA年中網絡峰會上表示，輝瑞之類的公司正研究有甚麼是必須出差而不能線上解決的問題。

「商務旅行永遠不會回到2019年的水平，」畢馬威全球旅遊與休閒主管Will Hawkley稱。「企業會考慮它們的利潤、環保承諾以及員工對靈活辦公方式的要求並思考：為甚麼要恢復以前的做法？」

上述種種將令本已在疫情受災的航空業及酒店業一記重擊。羅兵咸永道稱，在疫情前，會購買高端艙位或更昂貴可退款機票的商務旅客，雖然僅佔12%的座位，卻對航空公司的利潤貢獻比例卻高達四分之三。摩根士丹利研究顯示，到2022年，隨着27%的差旅被網絡會議取代，約三分之二收入來自商旅客戶的酒店行業收入將至多下滑18%。

根據國際航空運輸協會，全球最大的一些航空公司在2020年總計虧損1,260億美元，今年勢將再虧480億美元。因冠狀病毒令數十年來的旅行熱潮降溫後，嚴重虧損且積累了巨債的航空公司，最不想看到的就是企業客戶減少開支。