先買後付成風　美企鬥搶商機

近期金融科技企業掀起一種「先買後付」(Buy Now, Pay Later，簡稱BNPL)的潮流，當中，蘋果公司(Apple Inc.)(美股：AAPL)、PayPal(美股：PYPL)和Square(美股：SQ)等支付工具都先後推出「先買後付」服務。有科技巨頭估計，BNPL支付額在2024年將達10萬億美元(約78萬億港元)。究竟它與信用卡有甚麼分別？推出「先買後付」對金融科技，以至企業可以帶來甚麼好處？

所謂「先買後付」，顧名思義就是在這些支付平台上，消費者可以先買東西，之後再找數，這與信用卡的分期付款功能看似無異，但其實大有分別。

由於電子支付平台的「先買後付」通過對零售商收費及延遲收費賺取金錢，因此不會向客戶收取利息，但信用卡的實際年利率可高達3厘或以上，而且這種支付方式容許顧客在沒有信用卡的情況下透過分期付款或延遲付款方式消費。用戶帳號只要綁定金融卡或銀行帳戶，便會自動扣款。

BNPL業者通常提供6周的4次分期付款服務，大部分平台還提供手機應用程式(App)或網站瀏覽器外掛程式，以便用戶在商家網站中付款。

新冠肺炎疫情引發的網購熱潮帶動BNPL主流平台，Affirm、Afterpay、Klarna的綜合下載量，在2020年下旬的感恩節銷售旺季創下新紀錄，去年增長均突破一倍。美銀預估，BNPL市場到2025年會增長10至15倍，將處理6,500億至一萬億美元(逾5萬億至7.8萬億港元)的交易。Adobe分析更表明，這類平台使用量在2021年的首兩個月便上漲了215%以上。

【Afterpay無息分期可減壞帳】

以最近被美國電子支付公司Square收購的澳洲金融科技公司Afterpay為例，公司最出名的是其無息分期支付方式。

當消費者在網上購物，系統會將費用自動分成4期。第一期在購買後即時繳付，剩下3期則分別是在前一期的兩周後繳納。客戶只有在自動付款逾期時才需要支付手續費。這種情況下，帳戶也會被鎖定，直至償還欠款餘額。公司表示，這種方式能減少壞帳，特別是在經濟下行、工作不穩和家庭財務狀況緊張的情況下。

受Square以約290億美元(約2,262億港元)全股票形式收購的消息刺激，於澳洲上市的Afterpay於8月2日股價大漲18.76%。公司股東每股可換得0.375股Square A股普通股，每股Afterpay價值126.21澳元，較7月30日收市價溢價31%。與此同時，Square在消息公布後，股價於8月2日收市漲10%。

據悉，Square計劃將Afterpay「先買後付」平台整合至Seller及Cash App的商業單位，這麼一來，就算是規模最小的商家，也能在顧客結帳時提供「先買後付」選項。另邊廂，Afterpay消費者可直接透過Cash App管理分期支付項目，Cash App顧客也可直接在應用程式內搜尋商家及「先買後付」服務。截至6月30日，Afterpay已服務逾1,600萬顧客，並有接近10萬個註冊商戶。

【Square併購攻佔消費貸款業務】

Square將開發比特幣金融服務平台，又因應潮流引入「先買後付」這種新興網購服務，可見公司彈藥十足，為未來搶攻不同市場的份額做好準備。此外，該企近期推出銀行服務，包括為小企業開設支票帳戶、存款帳戶及提供貸款，收購Afterpay有助公司擴張目前並未涉足的消費貸款領域。

該公司財務總監Amrita Ahuja曾經表示，「先買後付」市場的潛力無窮，到了2024年，支付額將達到10萬億美元，主要是因為BNPL利用了千禧世代想要借錢消費，但卻不信任傳統信用卡的心態。

【Apple傳分杯羹 支付勢增】

目前「先買後付」提供者包括Afterpay、Affirm及Klarna，但Square肯定不會是唯一一間的支付巨頭，早前有傳Apple正在開發「先買後付」服務，選擇高盛作為分期付款產品的貸款方，預計內部名稱為「Apple Pay Later」，讓沒有Apple Card的用戶在Apple Pay也可以體驗信用卡的分期付款。市場預期「先買後付」服務可以提高Apple Pay的使用率，並促使更多用戶使用iPhone進行支付。

消息一出後，Apple股價當日創收市新高，收報145.64美元，升0.79%。近日更傳出Apple正與Affirm旗下的加拿大支付公司PayBright聯手，在加拿大推出「先買後付」服務，消費者能以12或24次分期方式消費，但購買商品僅限iPhone、iPad及Mac在內價格較高商品，相信有關新服務的消息陸續有來，將進一步推升股價。

【PayPal與現有業務具協同效益】

傳統金融服務平台PayPal亦推出「Pay in 4」服務，容許美國客戶在6周內分4次免息分期付款，該服務將適用於30至600美元之間的付款，模式與Afterpay相似，除了不收取利息外，它向商家收取的費用更低。

值得留意的是，該企的「先買後付」模式與其現有業務具有協同作用，公司目前已經擁有超過4億個活躍帳戶，其中包括3,200萬個活躍商家。雖然這種商業模式還在早期階段，但若能成功將現有客戶引流，相信很大機會成為行業的主流平台之一。

香港方面，現時亦有初創企業提供「先享後付」方案，例如Atome及Hoolah，但目前仍不算普及，因此投資者不妨多留意在外國發展較成熟的「先買後付」市場，買入這些與時並進、進駐新興市場的科技巨擘，以捕捉投資機遇。