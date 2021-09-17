香港也「共富」？傳中央促發展商助解樓荒

外媒報道，據3家香港主要發展商及一名熟悉談判情況的港府顧問指出，內地官員今年在好幾場閉門會議上，要求香港有影響力的地產商運用資源和影響力，支持北京的利益，並協助化解恐致社會不穩的房屋供應短缺問題。報道更引述一名接近內地官員的消息人士指出，他們被告知「遊戲規則已經改變」、中央不會再容許「壟斷行為」，口脗與內地整治科網巨頭時所說的「防止資本無序擴張」雷同。

該報道又引述合和主席胡應湘稱︰「中央沒有告訴我們應怎麼做，但說你要解決問題……不會顯得不耐煩，但會給你壓力」。另一名地產商消息來源表示，中央就此提出過期限，但沒有明言策略或期限，「只要我們向社會回饋更多，我們就可以繼續做生意，業界需加緊解決房屋供應的問題」。

跟長和系與恒地一樣，新地的業務早已從地產延伸至港人日常生活的不同領域。新地重申對香港前景有信心，並會繼續在香港和內地城市投資。該企上周刊發的年度業績公告也提到，加快建設各類型優質住宅單位，以助香港紓緩房屋短缺問題；而早前以象徵式租金提供土地的大型過渡性房屋項目「同心村」，預計明年落成，可陸續為1,800戶基層家庭提供臨時居所。

交銀國際分析師謝騏聰相信，中央向地產商「放風」，應該是想他們「打定底有心理準備，時機到就配合政府拎多啲地出嚟增加房屋供應」。誠然「共同富裕」是基本國策，而本港社會問題癥結一向是「所謂中產唔係中產，冇應有的生活水平」。過去港府施政有缺失，商家賺錢亦無可厚非，但經過前年社會不穩後，中央必然不願見到現有經濟結構持續影響社會穩定，「唔自律的話就只能出更重嘅招」。

謝相信，地產商旗下公用事業本身就帶壟斷性質，但有利潤管制，交通之類利潤空間有限，真正要着手的應是租金。不過，中央不會沒收財產，也會遵從市場規則致力增加供應，而非翻天覆地改變制度，歷史經驗早已證明租金管制沒用，甚至隨時弄巧反拙；內地常見的限價，見效的首要條件是供應本身足夠。

身兼香港地產建設商會執委會主席的會德豐地產主席梁志堅表示，本港發展商一直有向政府申請釋放農地發展潛力，就算是公私營樓面「七三比」分配亦願意做，但政府不是所有農地申請都接受，政府部門審批緩慢亦拖延發展。他又指，現時政府只批出零點幾的地積比率建屋實在太低，地產商難以發展。

謝騏聰亦指，地產商不是不想拿農地出來建屋；香港沒有永久業權，港府與發展商的關係就是業主和租客，總有方法讓他們釋放土儲。問題是政府不主導，農地多寡都是得物無所用。若農地儲備能變成有效的土儲，反過來可能賺更多錢。

他續分析，現時地產股估值下跌空間好有限，論配合港府增加供應的能力，首先是恒地，而新地農地轉換也比較成熟。新世界的農地儲備多過新地，但有效轉換的比例偏低，未來兩年在港的賣樓量也不多，且早前有樓盤要局部拆卸重建，不明朗因素較多。