致富智庫：「斜槓族」係乜？唔自律唔識理財隨時得個桔...

時移世易，隨着年輕一輩嚮往自由，加上去年一場世紀疫情造就新的上班模式，職場新興一群「斜槓族」(Slash)。究竟「Slash族」是什麼？Slash中文為斜槓，符號為「/」是指一個人同時有多個職業，在介紹職業時會以「/」分隔，以劃分不同職業或專業，譬如某某可以同時是「記者/作家/攝影師/畫畫導師」等。

疫情至今仍困擾全球經濟，企業苦不堪言，面對隨時可能被裁的風險，與其坐以待斃，不如運用自身所長，捨棄固定職位投身「Slash族」。然而，早前有調查訪問了220名15至34歲的年輕人，發現80%受訪者憂慮彈性就業衍生的收入不穩定及欠缺勞工福利保障等問題。想知道自己能否勝任「Slash族」，且看閣下是否具備以下四大條件？

【1、多技傍身 將興趣變專業】

「Slash族」講求多勞多得，既然要一人做多幾項工作，本身擁有愈多才能，便有利於開拓多元化事業，才有能力賺多幾份錢。

現在網絡盛行，舉例若果你懂得拍攝及剪片，除了可以接一些短片製作的工作外，更加可以將自己的興趣如煮食、行山等於網上分享，做KOL儲人氣賺外快。又或者將興趣變為專業，抽時間去考取相關資歷、證書及學習新的知識技能，以換來日後每一個新的工作機會。

【2、懂自律 時間管理很重要】

「Slashie」不受傳統工作束縛，反而享有高度彈性及自主權，工作時間、地點及環境皆不受限制，所以要捱得之外，更要懂得自律及管理時間。

如果一個人因為懶惰而減少工作，又或者不去好好規劃工作時間，正所謂「手停口停」，最終收入不足以彌補支出，結果只有苦了自己。相反，如果工作排山倒海，但欠缺休息時間，工作生活變得不平穩，隨時壓力爆煲，所以亦要具有一定的抗壓能力。

【3、要主動 建良好人際網絡】

所謂「萬事起頭難」，不少「Slash族」開始初期，都要依靠朋友及以前的工作夥伴等人脈介紹工作機會，或者未來想得到更多的工作機會，便要採取主動，令更多人認識自己，提升曝光率。

如果你是個宅男／宅女，平日甚少社交活動，鍾意「收埋自己」。從今以後，你要決心由改變自己開始，積極強化人際網絡，此舉既可讓你獲得更多工作機會，亦可透過擴大社交圈去吸取經驗，增廣見聞。

【4、收入非固定 要擅於理財】

「Slash族」初入行時，由於未必具有穩定客源，收入可能出現大倒退。面對難以預算的工資，要懂得理財很重要。

當收入低時，要嚴守量入為出；遇好景時賺多了，不要胡亂花費，要儲起留待日後備用，最好是養成定期定額的儲蓄習慣，免得墮入「月光族」的危機。

【調查：70%「Slash族」無清晰退休計劃】

香港永明金融於今年6月中下旬進行了一項調查，成功訪問305名年齡介乎18至40歲的「Slash族」，調查發現近70%受訪者無清晰退休計劃。同時，由於他們較遲去籌劃退休安排，有35%未有退休規劃的被訪者指需要在退休後減少日常生活開支，另34%指會繼續工作以解決退休後的生活開支不足問題。由此反映「Slash族」首要學識如何理財。

這個再不局限於「一人打一份工」，又或者「一份工打足一世」的思維，好處當然是自由度大，成為「Slashie」代表你就是自己的「老板」。不過，如果個人自律能力低，隨時入不敷支，甚至「零」收入，面對收入相對全職工作不穩定，更大的隱藏風險是一旦理財不善，便會出現財政問題，隨時打亂或拖累日後的退休生活。

再者，隨着科技先進及醫療的大大改善下，目前人均壽命愈來愈長。根據世衞組織2020年最新數字，香港由2018年起連續兩年成為世界上人均壽命最高地區，2019年香港女性平均88歲，男性平均82歲，平均壽命84.7歲。理財專家指出，只有未雨綢繆做好人生理財規劃，「Slash族」也可輕鬆達致財務自由。以下總結了「Slash族」五大應有的良好理財習慣。

【1、收入波動大 宜積穀防饑】

事實上，「Slashie」屬於自僱人士，沒有傳統全職工作的福利及在職保障，如有薪年假、在職培訓、醫療福利、花紅或年終雙糧等，但比起全職的固定收入，他們有更多的潛藏收入機會，因為可以身兼數職，更加靈活地填滿工作時間，以獲得比一般全職更多的收入來源，做到多勞多得。

不過，正正因為「多變」，他們每個月的收入可以好波動，時多時少，所以要有好天收埋落雨柴的理財概念，將每月收入的一定比例儲起，養成恒常的儲錢習慣，以便在收入不穩時，又或傷病不能工作時，將積蓄用作應急錢或醫藥費等。

【2、不衝動消費 支出宜記帳】

由於「Slash族」收入上落大，適宜量入為出，提醒自己不要衝動消費，盡量減少非必要開支，亦不宜常常碌卡先使未來錢，避免增加財務負擔。

如果擔心自己一不小心洗凸，可以好好利用坊間免費提供的理財流動應用程式(app)，列出每份工作的收入、消費支出及儲蓄情況等資料，讓自己對每月財政狀況瞭如指掌。如大時大節，出外食飯慶祝使費多了，就要想辦法在其他方面減少消費，如此一來就可以避免出現支出大過收入的慘況。

【3、嚴選好工作 慎防被走數】

「Slash族」工作的最大優點是可以靠自己的真材實料，以密食當三番之舉去多接不同工作，以增加收入。不過，他們的工作大部分以Freelance形式工作，沒有大公司作後盾，需提防被對方「拖數」或者「走數」。

因此，保障自己辛勞過後，可以如期獲取收入為首要任務，建議雙方可以訂定合作協議、與具口碑的生意夥伴合作、在有制度保障之平台交易，以及先收取訂金或分期收款都是可避免出現壞帳的好方法。

【4、缺收入證明 留後備資金】

「Slashie」基本上屬於自僱人士，需要自行申請商業登記及戶口等事宜，宜每月計算好收入，以便將來報稅；加上有多個工作在身，有機會每個工作都開設一個強積金戶口，要記得定期整合強積金戶口。

永明金融財富及退休金業務總經理潘紀紅建議，「Slashie」可考慮強積金自願性供款為退休生活籌謀，如「可扣稅自願性供款(TVC)。再者，他們沒有傳統全職的多項僱員福利及保障，可因應個人需要而自行購買額外保險保障。

除了缺乏正職的保障外，他亦沒有穩定的收入證明，故很多時當申請低息貸款或銀行信用卡時，因為難以清晰界定職業及計算平均收入等，申請過程或會遇到困難，所以建議平日要保存足夠的現金流，以備不時之需。

【5、收入不穩定 投資忌進取】

選擇做「Slash族」，或多或少都具有冒險家精神，但投資與工作不同，面對工作收入不穩定，在投資取態上更加不宜太過進取。

理財專家建議，他們可以將部分閒錢，投資於相對穩陣或流動性較高的投資工具，如股票或基金，因兩者均有月供計劃，金額低至1,000元都有交易，且多數可隨時停止及沽售套現。