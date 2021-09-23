各區業主劈價賣樓　君柏四房戶4年勁蝕440萬元

二手業主繼續減價出貨，個別情願損手離場。馬頭角君柏大單位，前後累減逾千萬元沽出，市傳售3,500萬元，單位於逾4年期間，帳面貶值約11%。

消息透露，上址為1座高層A室，實用面積約1,623方呎，四房雙套房間隔，早於2019年曾叫價4,900萬元放售，今年3月降價至3,700萬元，至7月再減200萬元，其後未再調整，傳近日售出，呎價約21,565元。據了解，原業主2017年初購入，帳面跌價逾440萬元，但未扣除購入時有機會獲得的回贈及優惠。

有業主貼近購入價出貨。消息稱，何文田加多利軒高層戶，實用面積約247方呎，剛售600萬元，較4年前購入價只升值約2%。另沙田第一城低層三房戶，3年前以約1,020萬元購入，現開價1,050萬元放售，即使零議價沽出，料亦蝕使費。

二手市場減幅都明顯擴大。美聯黃森傑指，新蒲崗譽‧港灣6座中層G室，實用面積約525方呎，本月放盤即減82萬元，獲外區客以995萬元購入，同類兩房戶做價近一年罕聞低於千萬元，呎價約18,952元。

藍籌屋苑方面，該行吳志輝稱，荔枝角美孚新邨3期百老匯街86號中低層C室，減價182萬元，剛售1,038萬元，呎價約12,241元。