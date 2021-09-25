致富智庫：保險陷阱點樣避？解構10大迷思助你成為至醒投保人

香港醫療費用高，加上各自的理財需要，時下很多人都有投保習慣，但保險公司產品林林種種，條款亦複雜難明，如果未做足功課，很容易墮入保險陷阱。事實上，很多投保人都不太清楚保險的性質及風險，結果買錯保險，除了得不到預期的保障外，更招至金錢損失。以下就為大家總結了10個買保險常見的疑難。

【Q1：保障額度是否符合自身需求？】

保險最大的功能是獲取保障，但很多人在意外或疾病發生後，申請索償時才發現理賠金不如預期，甚至自己以為應該要賠的項目，卻不在給付項目之中。

一般醫保計劃都會列明一些不保事項，例如先天性疾病、投保前已有病症等，保險公司不會就這些醫療狀況而引起的開支作出賠償。然而，保單有分為意外險、醫療險、危疾險等，五花八門，而保單條款又有如天書一般，令人眼花撩亂，到底怎樣會理賠、賠多少，是最令人煩惱的事情。所以投保前一定要記得問清楚保險經紀，並依據自己的情況買入最適合保單規劃。

投保人應考慮自己的保障需要，並仔細研究不同醫保計劃的內容及保障，以選擇最合適的計劃。假如投保人已有團體醫保，購買個人醫保時，亦可考慮如何善用團體醫保提供的基本保障額，再配合有自付額選項的個人醫保計劃，以較低的保費換取更大保障。

【Q2：保費應該佔每年收入多少？】

到底花多少錢來規劃保險最恰當？其實應該要思考意外發生時，多少的保障可以彌補自己因為無法工作而導致收入損失，最常見的是以收入十分之一為保險費規劃，也就是所謂的「雙十定律」，保額不超過收入的10倍及總保費支出佔年收入10%，當然實際狀況還是要按每人的經濟或家庭狀況而定，重點是不對生活造成過重的負擔。

投保前要考慮自己的保障需要及投保目的，亦要評估個人財務狀況及供款能力，不要純粹因優惠而輕率投保。譬如有意購買定期人壽保險，可善用網上資源及工具，如投資者及理財教育委員會旗下「錢家有道」網站上的人壽保額計數機，以協助了解及評估個人需要，並計算能負擔的保額。在決定投保前，自行評估承受能力，考慮能否應付保費及有否預備足夠流動資金應急。

【Q3：投保後是否立即受保？】

為減低投保人帶病投保的風險，大部分醫療保單都會設立「等候期」條款，意思是受保人在保單生效後的指定時間內，所診斷出的疾病或出現的病徵都不會獲得保障。

「等候期」的長短會因保單或特定疾病及醫療情況而異，大部分保單的「等候期」為保單生效起計30日。部分保單針對個別疾病，如婦科疾病等，「等候期」或延長至6個月到一年不等。不過，「等候期」一般不適用於因意外受傷入院導致的索償，即受保人於期內因意外引致的醫療費用，仍可獲得賠償。此外，投保人打算轉換保單時，應注意「等候期」會由新保單生效日起重新計算，有機會影響醫療保障，因此應小心考慮才決定是否需要取消現有保單。

【Q4：買多幾份保單更安全？】

醫療保險大多以「實報實銷」的方式向受保人作出賠償，受保人最多只可以索賠整個住院開支，而且保險計劃內的每個項目也設有賠償上限。換言之，即使持有數份醫保，最終可獲的賠償也有上限，而且也不可能獲得高於總開支的賠償，故投保人必須充分了解保單內「其他保險」的條款。

再者，保單數目愈多，需要繳付的保費便愈多。因此，投保前應先了解自己的實際需要，參考不同醫療機構公布的參考價目表，並衡量自己的供款能力，再選擇賠償額及其他保障條款都符合自己需要的醫保計劃。

若想求安心買多幾份保單，不如選擇性質不同的保險，如危疾會為患上指定疾病的受保人提供一筆過的現金賠償，有別於醫療保險的主要以「實報實銷」的方式賠償醫療開支，受保人可靈活配搭兩種保險產品，另又可考慮住院現金等幫補患病期間的生活開支。

【Q5：「全保型保單」真的適合我嗎？】

很多人對「全保型保單」這個名字很陌生，其實可以把它想像成一份「保險懶人包」，標榜保費低、可靈活搭配保障項目等特色，針對初入職場、剛剛結婚或是想保障子女等不同人生階段所需要的保障，由保險公司協助，配搭性價比較高的保險商品組合。

雖然可以說是一份不錯的規劃，通常適合第一次買保險的人「先求有再求好」，輕鬆享有全方位保障，但是因為非客製化，所以更加需要定期檢視保單來調整。

【Q6：我是否可以透過保險增大投資回報嗎？】

保險與投資是截然不同的概念，有許多產品會把兩者結合，但千萬別把它們混為一談，有些人認為買了保險，未來若沒有發生意外，等同浪費保費，因此偏好還本型或投資型保單，如儲蓄保，甚至為了追求高回報，保單愈買愈多，卻忽略了最基本的保障。

投資型保單一般強調的是報酬而非分散風險，而且涉及投資項目，整體手續費高，而且保費高、保障低，所以購買前必須先釐清這筆資金的用途，是買保障還是拿來投資為主。

【Q7：跟風投保實無死？】

像買股票一樣，很多人連買保險也一窩蜂跟着買，譬如朋友之間口耳相傳一份儲蓄保不錯，聽完之後就跟風買了一份，事後才發覺不適合自己，又或者當急需現金周轉，即使完成供款，亦至少待保單期結束才可取回本金及利息，斷供又會損失本金，絕對是得不償失，因此投保前除了要衡量自己的需求，貨比三家之外，也應該確保自己有一定的經濟能力。

【Q8：保費繳付方式多元化，怎麼繳才划算？】

繳付保費也有最省錢的方法，像是一次繳清的話，通常保費會有折扣，現在也有愈來愈多信用卡，可以免息幫你分期或是享有現金回饋。

對於手頭資金充裕的人來說，可以選擇一次過全繳享有較高折扣，若擔心保費負擔壓力太大，則可透過季繳或分期，降低壓力。部分險企更設與金融機構發行信用卡，用指定信用卡繳付保單可享保費優惠兼賺取信用卡積分。

【Q9：幫朋友買保險最穩陣？】

大多數人手上或多或少有張人情保單，初踏入社會的年輕人，最常遇到的就是身邊的朋友進入保險業，看在人情的份上跟他們買了保單，但有很多時候對方幾年之後已經轉行，變成無人服務的「孤兒單」。

不想淪落這個地步，除了慎選保險公司與年資較長的中介人，也不要把投保當作是買菜一般，看在人情的份上買保單。若不幸變成「孤兒單」，可以直接聯絡保險公司要求協助處理，保險公司有責任派員處理客戶保單事宜。

【Q10：投資相連壽險涉及風險？】

基於各種理財需求，近年來不少人都買多份保險傍身，但相關投保糾紛也層出不窮。香港就曾經傳出包含內地投資者在內約200名客戶，在向保險公司購買一款投資型保單後，因該投資基金違約而發生一夜之間暴蝕95%，投保人不僅輸掉本錢，還倒欠保險公司一筆巨額管理費。

不過，該公司強調，投保人投保的是一種非保證紅利的儲蓄人壽保險產品，該產品讓專業投資者自由及獨立地選擇與其保單掛鈎的資產，當中公司並沒有參與任何意見。

值得注意的是，「投連險」是不保證回報、風險自負的類別，因其為保單持有人同時提供人壽保障及投資選項，業界亦直言其投資風險較大，而且門檻較高，應僅為專業投資者提供。

此外，「投連險」屬長期產品，保單年期可長達20或30年，有長時間的鎖定期，提早退保可能需繳付高昂的手續費，因而不適合有短期或中期流動資金需要的人士。