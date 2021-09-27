經濟風暴！江蘇浙江廣東3大工業省齊缺電

中國各地區中，近半未達到能源消費總量控制目標，面臨限電壓力。其中受衝擊最嚴重的是江蘇、浙江和廣東3個工業大省，這些地區佔中國經濟近三分之一。

野村分析師陸挺等人在報告中警告，「當前市場在密切關注着恒大之事和中國對房地產行業史無前例的調控，或許低估甚至是忽視了另一場重大的供給側衝擊」，並預計中國經濟本季將會萎縮。

然而，全球能源供應也出現極度緊張的形勢，就連歐洲市場也被打亂，經濟走出疫情開始復甦提振了家庭和企業的需求，而礦企和天然氣企業投資下降令生產受限。

不過，中國出現能源危機局面，部分原因與自身相關，中國要保障明年2月冬奧會舉辦期間的藍天白雲，同時也要向國際社會展示其減少碳排放的決心。

今年冬天的供暖季，中國經濟面臨煤炭和天然氣嚴重短缺的風險。以往在天氣較冷的幾個月份，中國不得不調配能源，但從未遇過全球能源價格飆升至如此之高的局面。

已有迹象表明，電力供應緊張已開始影響民生和企業用電。廣東省對工業企業實施了較大規模的有序用電，並鼓勵居家照明盡量利用自然光，鼓勵空調設置溫度不低於26度。

【價格飆升】

過去一個月中國動力煤期貨價格飆升，並一再刷新紀錄，出現這種行情，一方面是煤礦安全問題和防治污染使國內生產受限，同時中國仍在禁止從澳洲進口煤炭。與此同時，不管是歐洲還是亞洲天然氣價格已飆升至季節行情高峰。

在節能減排壓力下，雲鋁股份產量減少，食品行業也受到衝擊，天津的大豆加工廠據稱被要求停產至少一周。

據報，蘋果公司和特斯拉的供應商部分中國工廠周日臨時停產。富士康在龍華、觀瀾、太原和鄭州的工廠則未受限電影響。有些規模較小的公司在交易所披露被責令限產或停產，雖然可能會被未覆蓋這些公司的主要外國投資者所忽略，但最終從紡織品到電子零組件都可能會出現供應短缺，從而打亂供應鏈並侵蝕許多跨國公司的利潤。江蘇已有鋼廠關停，一些城市的路燈和霓虹燈晚上被關。浙江包括紡織企業在內的約160家高耗能企業停產。遼寧則有14個城市責令實施事故拉閘限電，稱部分原因是煤炭價格高居不下所致。