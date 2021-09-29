果迷苦等iPhone 13！因缺貨嚴重創最長等待期

內媒報道，供應鏈緊張及需求強勁令iPhone 13成為近年用戶等待時間最長的產品系列。目前下單，iPhone 13及iPhone 13 Pro要等3至5周不等。

內媒探訪上海南京東路、國金中心、環球港等多家蘋果門市，僅有少數容量較細的iPhone 13及iPhone 13 mini有貨，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max最為缺貨，等待時間亦最長，基本要一個月左右才有貨。

為何要等如此久？因為晶片供應鏈緊張等問題，加劇蘋果公司的智能產品等候時間。摩根大通及瑞信的分析師指，全球在線預訂新機客戶要等逾4周，才能拿到iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，而基本款iPhone 13則需2周。

目前，美國市場占iPhone出貨量逾三分之一，消息指，iPhone 13系列於當地發售第一周內的預訂等待時間為7至20天，第二周預訂的交貨時間則為19至34天，均多於iPhone 12系列發布後的交貨時間。

不過，部分機構分析並未如此悲觀。天風國際料iPhone 13今年的出貨量比去年iPhone 12多10%左右。Omdia半導體分析師李澤剛表示，目前並沒有聽說蘋果公司更多供應鏈有特別緊張的消息。5G晶片的供應並不緊張，且蘋果供應鏈的優先級一直排在最先位置。

又指內地限電對iPhone的生產影響有限。富士康旗下乙盛精密也在一份聲明中表示，該公司在中國昆山的工廠從周日至周五暫停生產，但預計停產的影響較小。iPhone揚聲器組件供應商Concraft Holding表示，將停產五日直到周四中午恢復生產，並使用庫存來滿足需求。

根據研究機構Strategy Analytics預測，今年iPhone 13整個系列全球出貨量會超過9,000萬部。券商Wedbush預測，全球有多達2.5億iPhone用戶准備在這次超級周期對手機進行升級，該周期始於去年iPhone 12的發布。