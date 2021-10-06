大鱷撤退！索羅斯基金公司首席投資官：現不投資中國

外國傳媒報道，索羅斯基金管理公司的首席投資官Dawn Fitzpatrick表示，該公司目前的投資避開中國。她說：「我們現在沒有把錢投到中國。」她又指投資者投資在美上市中資股要「非常小心」。

中國政府對科技、線上教育等諸多行業展開整治之際，投資者質疑投資中國是否還可行。索羅斯批評了中國的政策，他上月在《華爾街日報》的一篇文章中說「現在向中國投資幾十億美元是一個悲慘的錯誤。」

Fitzpatrick表示，中國的舉措及中國政府為實施計劃，願意容忍經濟損害的程度令投資者感到驚訝。目前在美國上市的中國企業大部分會不得不退市，遷至香港上市。她補充，中國的初創公司上市還需要「一段時間」。因此，雖然一些大公司可能會在短期內在香港上市，總體上來看，整個上市的過程會耗費較長的時間。

她又說：「20年來，中國科技公司享有西方資本，而西方對它們的成功擁有既得利益非常符合中國的目標。現在他們已經不需要了，因此可以帶着7,000億美元，回到香港。我認為他們就會這麼做。」

Fitzpatrick掌管這家規模270億美元的基金已有4年。另外，她還表示，虛擬貨幣已經成為主流，「我們有一些虛擬貨幣，不多，但其本身沒有去中心化金融等有意思。」