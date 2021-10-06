WeLab與經銷商合作推「Apple產品好賞分期計劃」

金融科技集團WeLab宣布，與蘋果公司(Apple Inc.)指定授權經銷商推出月供計劃「Apple產品好賞分期計劃」，香港首個零售合作夥伴為豐澤。WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，未來會將計劃逐漸擴張至其他蘋果指定授權經銷商，冀計劃可覆蓋8成蘋果用戶。

該公司指，客戶可透過全新推出的WeLab Pay平台以此計劃購買所有蘋果產品。iPhone或Apple Watch的計劃期限為24個月，iPad或Mac產品則為36個月，計劃期滿時，客戶可更新其計劃並升級至新產品︑或透過繳付現有產品的trade-in換購價值及最後一期供款來保留有關產品︑或以trade-in換購價值直接歸還產品予指定的蘋果授權經銷商結束訂購計劃。

龍表示，Z世代和千禧一代重視靈活自主及崇尚便利消費模式，該行調查顯示，8成受訪香港人有意參加該計劃。客戶可按自己的預算及需要決定每月供款額，信貸評分優良之客戶更可享低達零息月供。而客戶信貸評分將參考內部標準及環聯數據，目前逾7至8成參與計劃的客戶可獲零息，其餘則支付低單位數息率。

集團業務方面，他稱，數個主要收入來源表現良好，截至今年9月，旗下網上貸款平台WeLend加上虛擬銀行匯立銀行(WeLab bank)貸款業務按年增長一倍。中國業務則較注重企業解決方案，預期相關收益今年可按年增加6倍。年初至今印尼業務亦按年增長5倍，預計今年下半年可達到收支平衡。至於集團上市計劃，他指，目前市場較為波動，會繼續尋找市場機會，預期將於明年研究上市。