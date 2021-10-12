中煤能源：下半年供給持續緊張　煤價高居難下

再者，過去幾年煤炭的周期愈來愈短，很難預測幾個月至一年的波幅，雖然集團受惠於今年價格升幅，但依然保持較保守態度。至於面臨冬季煤價進一步上漲，他則認為對集團的利潤有所增加，但對股價沒有量化影響。

管理層表示，會積極配合國家碳中和政策，進行能源調整，相信政策對煤炭消耗有一定影響，但公司在「十四五」(第14個五年)規劃的開始之年，開始為符合綠色低碳的目標轉型發展，聚焦煤炭清潔高效利用，短期戰略以煤炭化工為主。

集團於大海則煤礦將於明年年中投產，年產1,500萬噸動力煤，無煙煤的里必煤礦將於2024年落成，目前在建煤礦產能合共2,380萬噸。集團表示未來可預期的新項目都是按目前所在地投資，但認為其中新疆有較大機會擴增，原因是內蒙、山西等地區開發程度較成熟。

集團上半年收入按年升60.8%至987.2億元人民幣(下同)；純利按年增2.37倍至85.45億元；每股盈利0.64元，不派中期息。集團指，分紅比例一直維持在約30%，但偏向維持穩定比率，集團在發展過程中還有大量資金需求，故要待明年4月份業績公布才能確定。

中煤指，隨着先進產能持續釋放，加上能源供應保障能力和市場佔有率明顯提升，商品煤產量增6.4%至5,649萬噸，亦較2019年上半年增長11.7%；煤炭銷售量增長28.2%至1.48億噸，較2019年上半年增長43.7%。

集團聚焦煤炭清潔高效利用，煤電化一體化產業鏈不斷優化發展，主要煤化工產品產量231萬噸，按年增長20.2%，比2019年上半年增長8.0%；發電量按年增11.4%至70.3億度，較2019年上半年增長1.14倍。