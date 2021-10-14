名家筆陣：港深融合助經濟轉型

上周《施政報告》中提出的「北部都會區」及「雙城三圈」發展新概念，引起社會熱議。這兩項新概念不僅有助未來為本港提供穩定的土地供應，紓緩社會深層次矛盾，亦可以藉此完善跨境交通基建，促進香港和深圳兩個大灣區中心城市的優勢互補，讓香港進一步融入內地的發展大局，解決本地經濟、產業結構過於單一和社會向上流動性不足的痼疾。

事實上，在中美博弈升溫的大環境下，香港已不能像過去般只依靠傳統金融優勢而得益，反而還可能會成為美國「亂港遏華」政策下的受害者。因此，現時香港應該積極主動參與內地發展規劃，依靠內地強大且具韌性的經濟和產業鏈，推動本地社會和經濟轉型升級。「北部都會區」和「雙城三圈」概念，正正符合了香港的發展所需。

要知道，去年香港和深圳兩個城市經濟總量合計逾8,000億美元，超過了許多西方國家去年全年的生產總值，若能更好地發揮融合發展的優勢，產生「一加一大於二」的協同效應，定能為深港兩地創造出更多的經濟效益。

同時間，近期內地公布的《前海方案》及多項惠港措施，顯示出內地有意在「十四五」(第14個5年)規劃初期加快推進深港兩地融合的速度，以便發揮兩個核心城市對周邊地區經濟發展的輻射帶動作用，推動大灣區建設進入新階段。

因此，特區政府在規劃「北部都會區」發展時，應優先考慮發展靠近深圳灣和前海的區域，如天水圍、洪水橋及元朗等，並善用「擴區」後的前海發展「飛地經濟」，紓緩本港土地資源不足、年輕人發展機會減少及人才流失等問題。

其實，香港作為內地唯一境外國際金融中心，通過深化與深圳和大灣區城市的融合，能進一步增強自身「超級聯繫人」的作用，不但可在金融方面通過服務大灣區內的民眾，創造更多收益，還能藉着支援「外循環」和「一帶一路」的機會，將國際市場資金引入內地市場，並幫助內地企業「走出去」，令內部與外部經濟往復循環，生生不息。

然而，兩項新發展計劃雖符合香港和內地的發展所需，但由於工程浩大，沒可能一蹴而就，若然沒有詳細的發展時間表及落實執行政策的決心，恐難取得應有效果，更可能會因繁瑣的行政和審批流程，拖了內地發展大計的後腿。

特區政府過去也提出過不少美好的發展願景，惟每當到具體落實之時，效果往往不如人意。所以，如何為發展進程制訂時間表，並將每個細節執行落實到位，是目前特區政府亟需研究和處理的問題。

香港經貿商會會長 李秀恒