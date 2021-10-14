第三季倉庫租金升逾2%　回報率卻創新低

第一太平戴維斯發表2021年第三季香港工業樓宇銷售及租賃報告指出，由於營商展望改善，多家物流營運商在第三季普遍提早6至9個月續租，以免業務運作受影響。整體倉庫及現代化倉庫租金持續反彈，季內升幅分別為2.1%及2.5%。整體及現代化倉庫空置率上季曾微升，本季則分別跌至3.2%及2.6%。

報告稱，雖然預期短期內物流需求將會靠穩，但合共700萬方呎的新增倉庫供應將在未來兩年陸續推出，而該批供應至今預租個案不多，明、後兩年推出時將考驗市場消化能力。

投資氣氛在第三季持續復甦，季內逾1億港元的大額成交共錄17宗，總值逾73億港元，超越上季的9宗成交及總額逾60億港元。本季亦見物流營運商及發展商參與買賣，前者多以自用為長遠目標，後者則以重建為主。

本季高端市場投資氣氛熾熱，除1億元或以上的買賣大增外，5,000萬元以上的成交亦錄得30宗，按季增加43%，但低價市場(低於5,000萬元並主要為分層單位買賣)則欠活躍，本季僅錄得789宗成交，按季下跌31%，反映在近期股市波動下，小型投資者的態度較為審慎。因此，分層工廠價格在第三季亦微跌0.3%，倉庫價格則續升3.2%。

活化政策2.0(放寬重建工廈核准地積比率最多20%)在過去三年反應熱烈，共有57宗個案獲批，涉及的重建面積超過1,270萬方呎。第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民表示，倉庫租賃表現強勁，吸引投資者持續追捧，導致價格上升及收益率下跌。隨着活化政策2.0延伸3年，預期具有重建潛力的舊式工業物業將再度受到投資者的垂青。

第一太平戴維斯副董事總經理及九龍銷售部主管蕭兆新指，今年倉庫資產的投資氣氛持續活躍，導致本年至今價格上升6.8%，本季的租金回報率則跌至3.3%的歷史低位，意味投資回報正在減少。