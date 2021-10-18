滙豐客戶需北上開立「跨境理財通」投資專戶

滙豐宣布成為首批獲准參與粵港澳大灣區「跨境理財通」的銀行之一。滙豐香港將與滙豐中國合作，於明日(19日)推出「滙豐大灣區理財通」服務，大灣區居民可透過數碼渠道投資超過100隻理財產品。

該行指，滙豐中國客戶可親臨大灣區內地9市的26家「滙豐大灣區理財通中心」；「北向通」客戶需在滙豐香港開立匯款專戶後，前往內地「滙豐大灣區理財通中心」任何一家開立投資專戶。已在大灣區內地的滙豐網點開戶的香港客戶，則可毋須親身前往內地，在本港任何分行即可完成辦理申請手續。根據相關規定，大灣區居民需在香港和中國內地開立閉環管理的投資專戶和匯款專戶，方可透過「跨境理財通」進行投資。

滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建表示，跨境理財通的開啟是繼「滬港通」、「深港通」以及「債券通」推出後，內地金融市場持續開放的最新舉措。它無疑將深化並擴大粵港澳大灣區金融市場互聯互通，並將進一步加快人民幣國際化的進程。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷指，大灣區是中國最富裕的城市群之一，可投資資產超過600萬元人民幣的家庭超過45萬戶，然而目前少於20%的大灣區內地居民配置了海外理財產品。理財通業務開展為區內居民提供新的投資渠道，同時將進一步帶動其對跨境理財方案的需求。