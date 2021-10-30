【錢夫人手記】錢從何處來？香港發行第2多紙幣竟然係……

大家小時候都可能有這一個疑問：錢到底從哪裡來？可能老師會答，是發鈔銀行負責印的銀紙。但是「銀紙」不能說印就印，需要作甚麼申請？印好的銀紙又是如何流入市面？

香港的貨幣基礎由4大部分所組成，分別為負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘，及已發行外匯基金票據及債券。而印銀紙就關係到負債證明書，當發鈔銀行發行紙幣時，必須按照指定匯率1美元兌7.8港元，向外匯基金交出美元，買入負債證明書，之後就可以印相應金額的紙鈔。所以，印銀紙只算是左手過右手，對於整體貨幣基礎實質沒有影響。

要贖回已發行銀行紙幣時，也必須以相同匯率1兌7.8由外匯基金取回相應美元，交出負債證明書。而銀行紙幣都是由香港印鈔在大埔廠房印製。

根據香港金融管理局的年報，去年政府發行的紙幣及硬幣流通金額有126.91億元，而整體銀行紙幣流通金額有5,595.15億元，較上一年增加8.3%。3家發鈔行當中，以滙豐銀行印的鈔票佔最大面額，佔56%，中國銀行（香港）佔33.9%，而渣打銀行（香港）則佔10.1%。

以鈔票數量計算，市面上流通量最大的紙鈔是「廿蚊紙($20)」，佔35.4%，其次竟然是「啡牛($500)」，佔17.5%，跑贏佔16.4%的「紅衫魚($100)」。「金牛($1,000)」則包尾，佔全部紙鈔的9.5%。