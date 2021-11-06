1周10大驚奇︰全球糧價10年高　印度神童警告饑荒將至...

相信不少讀者近日已察覺到菜價愈來愈貴。事實上，全球糧食價格不斷飆升，更已觸及10年來高位。中國商務部日前鼓勵民眾儲存生活必需品，引發各地物資搶購潮；國務院更下令要求進一步提高農業抵禦自然災害能力和綜合生產能力，種種迹象實在耐人尋味...就連向來預言神準的印度神童也警告，明年亞洲將出現饑荒！

【1、聯合國︰全球食品價格創10年高】

全球升食品價格到底有多貴？聯合國糧食及農業組織(FAO)最近發表報告表示，在穀物和植物油上漲的帶動下，10月全球糧食價格連續第3個月上漲，並創10年新高。報告中特別提到價格大幅飆升的小麥和棕櫚油，正正就是製造杯麵的兩項主要原材料。

在糧食收成受挫和需求旺盛的推動下，過去一年農產品價格大幅飆升。追蹤全球糧食大宗商品國際價格的FAO糧價指數，10月份創下2011年7月以來新高，按年飆31.3%；穀物價格指數較對上一個月上漲3.2%，創2012年11月以來新高。FAO表示，價格升勢主要由小麥價格上漲5%所帶動，其主要出口國，特別是加拿大、俄羅斯和美國的產量減少，推動小麥價格上升。

小麥作為麵粉、意粉、啤酒及家畜的飼料，對於下游食品價格影響可謂舉足輕重。針對整體穀物供需展望，伊朗、土耳其和美國調整小麥產量預期。FAO預計，雖然全球穀物產量將創歷史新高，但料仍會落後於需求預期，導致穀物庫存下降，料價格將持續高企。

【2、印度神童料明年亞洲出現饑荒】

印度神童阿南德(Abhigya Anand)預言風行全球，過去多次料中世界大局、疫情動向、環球經濟狀況，而新近的影片中，更透露全球即將面對七大災難，包括饑荒、疫情、能源、電力短缺、供應鏈中斷、極端天氣及經濟動盪。

當中又以饑荒的訊息備受關注，阿南德指出，今年冬天將有嚴寒，料明年5月前出現大寒、大雨天氣，波及亞洲及歐洲地區，而在12月10日至2022年5月間，世界各國或出現饑荒，人們要提前做好準備。

此外，影片還提及12月第二周開始，世界疫情恐再升級，英國、美國、新加坡及以色列等高疫苗接種率國家或面臨高感染率。經濟方面，印度神童指，受疫情影響，印度股市將有泡沫化擴大的可能，提醒投資者留意。

巧合的是，內地商務部亦早着先機，竟與阿南德的警告不謀而合？商務部周一(1日)印發通知，敦促地方當局保障今冬明春蔬菜等生活必需品的供應，同時鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要。不過，以內地糧食自給率之高，發生饑荒幾無可能。

事實上，內地新一波新冠疫情擴散到逾半數省份，引發新一輪的封鎖及旅行限制。加上受降雨、低溫等影響，最近數周蔬菜售價飆升，甚至比豬肉還要貴。

【3、國務院籲提高農業抵禦自然災害能力和綜合生產能力】

在北京，全國冬春農田水利暨高標準農田建設電視電話會議召開，國務院總理李克強作出重要批示。

批示指出，抓緊修復水毀災毀農田設施，加快建設一批重點水利工程，進一步提高農業抵禦自然災害能力和綜合生產能力。

國務院副總理胡春華出席會議並講話。胡春華指出，要不斷提高耕地質量，持續興修水利基礎設施、提高防災減災能力，完善水利防汛抗旱基礎設施體系，加強農田水利基礎設施建設。胡春華強調，要著力做好今冬明春農業農村工作，切實抓緊抓好冬小麥、油菜生產，強化豬肉、蔬菜等菜籃子產品生產供應，保障好農村基本民生，確保群眾溫暖過冬。

【4、300間海底撈執笠 內地網民︰真實反映經濟】

有內地網友認為，關閉300間分店，為數不少，估計若1間分店以100名員工計算，約3萬人或面臨失業，最重要是反映出有消費能力的人正在減少。

而海底撈於通告中指，該300間分店中，部分門店將暫時休整、擇機重開，休整周期最長不超過兩年。又稱，不會裁員並會於集團內妥善安頓該等門店的員工。

此外，為改善集團的經營表現，董事會決定開展由執行董事、副首席執行官楊利娟負責領導的「啄木鳥計劃」，當中包括適時收縮集團的業務擴張計劃，若集團海底撈門店的平均翻台率低於每天4次，原則上不會規模化開設新的海底撈門店。

【5、香港三大商圈舖租跌至10年低】

外媒報道，香港正面臨急劇轉變，以往商業區充斥各種高檔品牌和絡繹不絕的遊客，惟在2019年社會事件及新冠疫情的影響下，該批原為高檔商品的商舖，目前只能變成販賣低價的手機配件。

有香港本地商舖代理指出，在中環這樣的核心商業區，如果有一個店舖，業主不會想將店舖租予賣口罩的公司。惟目前奢侈品銷售低迷，幾乎沒有替代品，因此業主不得不接受現實。

據美國房產諮詢公司戴德梁行(Cushman＆Wakefield)數據，尖沙咀、銅鑼灣及中環是2020年亞洲舖租最貴的10大商圈之一。自2013年底以來，香港主要商圈舖租開始下跌，疫情下的旅遊限制更是沉重創一擊。香港3大商圈的舖租跌至逾10年最低，銅鑼灣於2019年前一直被評為全球舖租最貴商業區，惟近月羅素街租金已比8年前高峰期冧近8成。

對於核心商業區舖租大跌，戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威認為，中環、銅鑼灣及尖沙咀等核心商業區舖租，受疫情影響，由約20個月前起開始一直回落，即使日後香港有機會作有限度通關，但短時間內旅客量難回復以往每年達7,000萬至8,000萬人次的水平，雖然經濟有機會復甦，但舖位租金難望短時間內大幅反彈。

他又指，除中環舖位租賃市場近期稍為轉活外，以往主要靠旅遊、零售業的銅鑼灣及尖沙咀區仍未見起色，由於尖沙咀舖位多由大業主持有，較易調整租金。相反大型品牌早已相繼撤出的銅鑼灣，現時都以口罩、散貨場等短租客進駐為主，租金跌幅最為明顯，區內原為最貴街道的羅素街，近年已被尖沙咀的廣東道取代，而缺少旅客支持下，租客難負擔更高租金，預期銅鑼灣街道舖市表現未來仍比其他區差。

【6、晶片荒極惡劣！任天堂下調Switch全年銷量】

日本任天堂指出，受晶片荒影響，下調本財年Switch銷售量，從原來的2,550萬部，降至2,400萬部。

任天堂在上半財的6個月期間，賣出了828萬部Switch遊戲主機，2020年同期則是1,253萬部。

為刺激銷情，10月8日任天堂推出售價349.99美元(約2,729港元)的Switch OLED機型，目前看起來似乎熱賣，因很多地區都缺貨。

任天堂周五(5日)更指出，迫使該公司下調銷售預測的全球晶片短缺問題，也衝擊到硬件研發。「半導體的狀況對硬件研發造成了一些影響，我們要設法替換元件，修改設計，嘗試減少衝擊。」

【7、新興市場之父：虛擬貨幣只是一種信仰 投資首選仍是股票】

在比特幣和以太幣的交易價格接近歷史高位之際，有「新興市場教父」之稱的傳奇投資者麥樸思(Mark Mobius)近日直指，虛擬貨幣僅為一種宗教而非投資；又稱人們不應該將這些虛擬貨幣視為一種投資手段，這僅是一種投機和娛樂的方式。在考慮到貨幣和通脹因素，他認為股票才是最好的投資選擇。

他指出，股票才是最好的投資，因貨幣貶值不會消失，這意味着未來通脹將繼續以高位運行，且別忘了美國的貨幣供應量增長了30%以上。

由於疫情時代央行寬鬆的貨幣政策導致流動性大增，麥樸思在9月曾表示，這其中大部分資金最終將重新投入股市。他還稱，正在關注美國市場，這表明股市即使接近歷史高位也具有巨大的潛力。他相信，美國市場將繼續繁榮並繼續表現良好，許多美國企業也在新興市場賺錢。

他又認為，目前市場最大的擔憂是利率，如果全球央行在完成債券購買後決定提高利率，那麼這不僅在美國，而且在新興市場可能都是一個巨大的擔憂。他並不是唯一一個抨擊虛擬貨幣的人。

對虛擬貨幣投不信任票的，不只麥樸思。摩根大通首席執行官傑米-戴蒙(Jamie Dimon)亦曾公開批評比特幣，最近稱其「一文不值「和「傻瓜的黃金」。

不過，億萬富翁投資者Paul Tudor Jones則認為，虛擬貨幣可佔一席之地，又指虛擬貨幣比黃金更能抵禦通脹。

【8、內房危機發酵！再有理財產品掀「爆煲」憂慮..】

綜合內媒報道，今次傳出問題的理財產品由佳兆業旗下錦恒財富發行，由於市場流出一張客戶服務的微信截圖，提及「佳兆業流動性問題，今天(周四)到期產品出現逾期的情況，之後產品不容樂觀」，引發市場對這家深陷債務危機的房企現金短缺擔憂，更惹來理財產品買家到總部維權事件，在佳兆業身上重演。

消息指，相關理財產品的投資者周四先到佳兆業位於深圳的辦事處尋求兌付方案，再轉移到一家酒店。佳兆業總裁麥帆、錦恒財富集團主席萬兵等管理層與投資者會面溝通，商議制訂兌付方案。郭英成則與投資者進行電話會議，透露他身處醫院，冀投資者相信公司有能力及辦法還錢。

佳兆業管理層其後在酒店現場交代方案，將以分期兌付方式陸續兌付投資者本金及利息。截止今日為止，佳兆業通過錦恒財富發行的理財產品總本金119.13億元人民幣(下同)，預期到期利息涉資8.75億元，規模合共127.88億元。

【9、內房6年大牛市斷纜 房企「周身蟻」】

流動性是內房現時最大風險，即使有指發展商信貸政策環境會有一定改善，但中國銀保監會和中國人民銀行在深圳的分支發布《推動金融業務新發展格局的指導意見》，旨在不能讓房地產綁架金融系統。廣東省政府則要求，廣州和深圳兩市須撥出最少一成土地來興建出租房，確保實現「房住不炒」。

市況如此嚴峻，內房賣樓繼續「鬥少」，其中上海世茂公布，今年首10個月銷售合約金額按年增長27%至約256億元，可是若對照公司上月公布今年首9個月銷售合約金額按年增長50%至約241億元相比，即上月賣樓金額按年倒退逾六成。花樣年披露上月賣樓金額按年急跌61.82%至僅21.08億元之際，旗下杭州項目未能按約如期向上海上市公司百大集團償還債本金和利息。

事實上，北京、深圳、成都和杭州等易居研究院監測的13個熱點城市，10月二手樓成交量按月大減26.9%，按年更銳減42.8%。13個重點城市10月底時的二手樓總成交量已基本回落到2014年10月的水平，也意味着2015年以來的「二手樓市上升大行情」曲終人散。

【10、美國炒樓網裁員二千人 經濟陷泡沫爆破邊緣？】

美國上市企業業績對辦，驅動美股迭創新高，不過更多迹象顯示，當地經濟陷泡沫爆破邊緣。外媒報道，美國最大房地產網站Zillow宣布，將關閉其「炒樓」業務Zillow Offers，並裁員25%，即大約2,000人，並料錄超過5億美元的資產損失。

Zillow於2019年12月推出Zillow Offers業務，允許房主將他們的房屋以現金形式出售給Zillow，消除了冗長的投標、銷售和成交過程，同時不必擔心在將其投放市場之前進行昂貴的維修。然後Zillow會負責必要的修繕工作，與當地承包商合作完成一些項目，例如重新刷漆、維修空調設備，以及其他典型的房主為出售房屋而做的工作。

Zillow預測2021年的房屋銷量將增長21%，房價將錄得兩位數百分比的漲幅。不然該公司顯然錯判了美國樓市，從今年夏天開始，炙手可熱的房地產市場開始降溫，在最大的炒樓市場之一美國鳳凰城的競爭對手開始撤出炒房活動。

目前Zillow已將250套鳳凰城住宅掛牌出售，平均賣出價格較買入價低6.2%。數據發現，全國範圍中，Zillow有66%的房屋賣出價格低於買入價，平均賣出價格較買入價低了4.5%。