騰訊第3季股東應佔溢利升3%　遊戲收入續增長

9個月計算收入增加19%至4,159.3億元，公司權益持有人應佔盈利增加29%至1,298.64億元；每股盈利13.634元。

業務分部方面，騰訊增值服務業務第3季收入按年增長8%至752億元，受到《王者榮耀》、《使命召喚手遊》及《天涯明月刀手遊》等遊戲的推動，本土市場遊戲收入按年增長5%至336億元。國際市場遊戲收入增長20%至113億元，或按固定匯率計算增長28%。

公司全面落實中國的未成年人遊戲防沉迷最新規定，未成年人在本土市場遊戲時長的佔比為0.7%，較2020年9月的6.4%顯著下降。於2021年9月，未成年人在本土市場遊戲流水的佔比為1.1%，亦較2020年9月的4.8%顯著下降。

另外，網絡廣告業務收入按年增長5%至225億元；金融科技及企業服務業務收入按年增長30%至433億元。