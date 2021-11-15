【深度剖析】專訪：恒生李佩珊拆解跨境理財通開戶流程！

跨境理財通為投資市場注入新動力，透過相關渠道投資的戶口亦有獨特安排。恒生銀行投資產品及顧問業務主管李佩珊接受專訪時，就親身為大家拆解分別開立南向通或北向通戶口時的流程，並指跨境理財通勢將有助資金流入香港，進一步激活投資市場。

李佩珊指出，若大灣區客戶對南向通有興趣，可以在恒生中國辦理開戶，包括開立恒生中國的南向通匯款戶口，方便將其資金透過轉匯至香港，並同時透過見證開戶方式開立恒生香港的南向通投資戶口，全程均可以在指定恒生中國分行在內地辦理。

北向通方面，客戶同樣需要持有匯款專戶及投資戶。李佩珊解釋，客戶可以在香港開立恒生的北向通匯款戶口，而若其本身已有合資格的恒生中國戶口則可使用該賬戶開通北向通投資戶的功能，參與北向通就會較為簡便。至於沒有投資戶的人士則需要親身前往內地開立 恒生中國的投資專戶 。

她提醒有需要親身北上開戶的人士，由於要準備開戶所需文件或證明，可以先聯繫恒生香港以便該行協助作出安排和預約，讓客戶在恒生中國開戶時更快捷和暢順。

跨境理財通南向通及北向通各有1,500億元人民幣的總額度，李佩珊預期，新措施有利資金流入香港。她解釋，經跨境理財通匯入香港以人民幣進行，將帶動香港人民幣的存款穩定增長，相關的人民幣資金亦可能轉匯並流入其他投資產品，激活香港市場。