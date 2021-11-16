美股收市微跌　波音急升逾5%

美國股市周一(15日)微跌，道指收報36,087點，跌12點或0.04%；標指收報4,682點，跌少於1點；納指收報15,853點，跌7點或0.04%。

雖然美股仍在高位徘徊，惟摩根士丹利預期，隨着美國貨幣寬鬆政策影響漸漸減少，加上市場上充斥高估值企業，明年美股將跑輸歐洲及日本等通脹壓力較低的市場。該行對明年底標指的目標為4,400點；並料10年期國債孳息率將升至2.1厘。

此外，EPFR統計顯示，儘管美國通脹高企，上周美股基金淨流入73.25億美元，為連續7周資金淨流入，更已連續5週稱霸全球，本年累計淨吸資逾3,400億美元。

個股方面，沙特阿拉伯航空正與空中巴士及美國波音公司商討訂購大型飛機之際，阿聯酋航空集團宣布在杜拜航空展中訂購了兩架波音777貨機。波音公司股價全日升5.47%，收報233.09美元。

折扣零售商Dollar Tree維權投資者里奇公布其至少持有公司價值約18億美元股份，他表示將致力提高股東回報。該企股價急升14.28%，收報129.23美元。

美國大型連鎖寵物零售商Petco被富瑞降低其評級由「買入」至「持有」，該行指公司面對的員工短缺或影響其獸醫業務。該企股價收市赶跌0.4%。