致富：環球經濟復甦　ESG基金助分散風險

環球市場瞬息萬變，投資者即使已選擇投資基金去分散風險，仍需有賴負責的基金經理時刻留意市場動向，因應市況為他們建議新的基金配置組合。致富財富管理部總經理張德明今期將會分析如何因應目前市場狀況及最新趨勢，選擇合適的基金組合，減低投資風險。

張德明表示，就目前全球市場形勢分析，大部分中、港股市內的股票，其估值的市盈率(P/E)頗為吸引。目前不明朗因素包括能源短缺危機、監管風波及內地房地產企業資金鏈等問題，都令投資者對中、港股市卻步，短期內兩地股市難見大幅的升勢，但若投資者放眼中線投資，可考慮在基金組合中加入相關地區的基金。

他解釋，目前內地股市表現疲弱的主因是內地的監管政策令投資者憂慮，以及內房出現的壞消息，惟最近已有好轉的迹象。他舉例內地推行的「共同富裕」政策，旨在令所有人皆有同等機會享受社會富裕的成果，與目前市場看到政府對部分行業嚴厲監管看似背道而馳，惟他認為政府終會為受影響行業「另開一扇窗」，因此投資者可考慮在基金組合增加中、港基金的比例。

張氏指，就全球的復甦步伐來看，各項因素都反映經濟活動將漸漸增加，包括疫苗接種率將更高、美國總統拜登正式簽署一萬億美元基建法案、大型基建工程料將展開、以及加快發展新能源等，都有利經濟發展。因應經濟發展趨勢，就行業而言，投資者在基金配置上可增加消費股、資源股、能源股及醫療保健股。

此外，本月舉行了第26屆聯合國氣候變化大會(COP 26)，近期環境、社會及管治(ESG)投資亦掀起市場的熱話。張德明指投資者在衡量企業時，要留意該企業在發展業務時有否加入ESG元素。政府將更留意企業在營商的同時，有否負起社會責任，加入了ESG的企業面對的風險將較沒有加入ESG元素的企業為低，因此投資者除了考慮企業業務及業績外，還應留意企業方針、承諾等範疇有否包含ESG的發展元素。

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