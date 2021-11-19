人民幣轉強　中國外匯自律機制促管理匯率風險

人民幣兌一籃子貨幣強勢，中國人民銀行周四(18日)在網站上發布新聞稿指，全國外匯自律機制已於本周召開會議，審議通過了《中國外匯市場準則》和匯率風險中性理念倡議書，並指出未來人民幣匯率雙向波動是常態，合理均衡是目標，偏離程度與糾偏力量成正比。

該聲明稱，目前全球經濟金融形勢複雜多變，主要經濟體央行貨幣政策開始調整，影響匯率的因素較多，並指出未來人民幣匯率既可能升值，也可能貶值，企業和金融機構等市場主體只有堅持風險中性理念，才能更好地應對外部衝擊。

外匯自律機制的聲明強調，金融機構要加強自身外匯業務風險管理，既不能幫助企業「炒匯」，自身也不宜「炒匯」。全國外匯市場自律機制繼續發揮好自律監測、評估和自律管理的作用，倡議成員機構規範自營交易，維護外匯市場平穩運行。

外媒引述豐業銀行策略師高奇報告，預計人行會繼續讓人民幣在合理均衡水平上基本穩定，並容忍溫和升值，維持看淡美元兌離岸人民幣的頭寸。不過如果人民幣出現了明顯的單邊升值預期，人行可能會通過調弱中間價來影響匯率，未來人民幣兌一籃子貨幣的超強表現可能會緩解。