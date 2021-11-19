黃詠欣：做了保單融資　會影響日後按揭審批嗎？

近一兩年保單融資愈來愈普及，希望以較低成本，槓桿出大額保障作財富傳承或賺取額外利息收入，不過保單融資也是貸款的一種，而且貸款金額大，這筆貸款會否影響到日後置業做按揭的審批呢？

其實保單融資都是貸款的一種，大部分銀行都會把這筆貸款註入信貸報告中，因此在日後申請按揭時，是會把還款金額計入供款佔入息比率中，是有可能會影響到樓按的審批。

現時市面不少保單融資利率與按揭利率相近，息率有以「拆息(H)」、「最優惠利率(P)」及「資金成本(COF)」作基準，如選用「H」產品，近年銀行的保單融資產品，都已設有鎖息上限，不論選「H」、「P」還是「COF」，銀行在計算供款佔入息比率時，是會以鎖息上限去計算供款人的還款金額。

舉例，如做了200萬元的保單貸款，選了「H」產品，息率為H+1.35%，鎖息上限是P-2.85%(實際按息2.4%)，銀行便會以每月鎖息上限還款4,000元去計算。

不過，多數保費融資，每月只需償還利息，而毋須還本，是以即使是數百萬元的保單貸款，每月還款金額也是數千元，只要不是貼近爆壓測邊緣的按揭申請人，影響不是太大。如不太確定如何計算，建議可在置業前找專業人士做預先評估便更放心。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣