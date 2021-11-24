終審判決！永利澳門須與疊碼仔向原告支付共965萬元

基於公司澳門顧問的意見，判決為最終決定及對各方具有約束力。集團現正就判決向其澳門顧問尋求法律意見。

多金為一家在永利澳門經營博彩中介人業務的公司(俗稱疊碼仔)。原告為多金投資者的個人或與其持有信貸帳戶的人士。原告指多金一名前員工犯下的盜竊、挪用、欺詐及其他罪行，未能承付提取存置於多金的款項之要求，由此造成原告的若干損失。判決認為，鑑於WRM負責監督多金在永利澳門的活動，WRM作為博彩承批公司應共同為多金造成所稱損失的行為負責。