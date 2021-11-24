終審判決！永利澳門須與疊碼仔向原告支付共965萬元
2021年11月24日 07:44
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
永利澳門(01128)公布有關間接全資附屬公司永利度假村(澳門)股份(WRM)訴訟之最新情況。澳門特別行政區終審法院於2021年11月19日作出終審判決，駁回WRM對中級法院於2018年10月11日的判決所提出的上訴，並裁定WRM因多金娛樂一人公司未能向原告之一承付600萬港元的提款義務而對該原告負連帶責任。判決於2021年11月22日送達WRM。根據判決，WRM須與多金共同向該原告支付600萬元，連同相關利息約365萬元。
基於公司澳門顧問的意見，判決為最終決定及對各方具有約束力。集團現正就判決向其澳門顧問尋求法律意見。
多金為一家在永利澳門經營博彩中介人業務的公司(俗稱疊碼仔)。原告為多金投資者的個人或與其持有信貸帳戶的人士。原告指多金一名前員工犯下的盜竊、挪用、欺詐及其他罪行，未能承付提取存置於多金的款項之要求，由此造成原告的若干損失。判決認為，鑑於WRM負責監督多金在永利澳門的活動，WRM作為博彩承批公司應共同為多金造成所稱損失的行為負責。