黃詠欣：加按單位助低收入家人買樓　有咩要留意？

近日接到一個置業前的諮詢，客戶於7年前「上車」以400多萬元購入自住物業，當年與家人合共月入約2.5萬元，做了60%按揭，7年後物業最新估值已升至850萬元。客戶與家人現有約100萬元資金，想再以轉按套現多一點資金，協助工作約一年的弟弟置業，惟弟弟現時月入約1.3萬元的，想知可購入多少樓價的物業？

經了解後，發現當年協助客戶做按揭擔保人的媽媽已退休，而客戶現時月入約2.9萬元，即使物業升值了近一倍，但客戶轉按最高貸款額僅約306萬元，扣減尚餘貸款額約250萬元後，可套現金額大約為56萬元，連同本身有的100萬，合共可協助弟弟156萬元首期。

比較棘手的是弟弟月入僅約1.3萬元，不加擔保人之下，可貸款金額僅約135萬元，連同首期156萬元，只有291萬元，市面這一類樓價的盤源極罕有。

客戶的太太願意作弟弟按揭擔保人，二人合共入息約3萬元，這樣可貸款金額便可升至約310萬元，連同156萬元首期，大約可以買入約400萬元的物業，做60%按揭，以現時H按息約1.4%計算，年期30年，月供約8,168元。

以上看似已順利解決客戶的疑難，但這個案要注意的是，上車後弟弟每月供款後，每月餘下約6,000元，而且按揭成數高於50%的物業不能出租，「上車」後如何生活也是要好好思考的問題。盡責的按揭顧問，除了計算數字是否可行外，也要提醒客戶可見的風險問題，是以建議客戶要先行與弟弟商量及計劃一下再作決定。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣