道期大瀉逾800點 比特幣跌2%
2021年11月26日 16:10
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美匯指數報96.58；港匯見7.7971；離岸人民幣(CNH)報6.3949；美元兌日圓報114.08；歐元企1.124，英鎊處1.3282。金價報1,808美元。布油報78.84美元，紐油報74.78美元。比特幣跌2.6%，至5.6萬美元水平。道指期貨大跌逾800點。
●恒生指數險守兩萬四關，全日收跌659點或2.67%，報24,080點。國企指數收報8,576點，跌233點或2.65%；科技指數收報6,151點，跌206點或3.25%。主板成交1,297億港元。https://bit.ly/2Zkjzf6
-微信、支付寶收款碼明年3月起不可經營收款，騰訊及阿里股價受壓。
●滬綜指收跌20點，煤炭股領跌1.6%，船舶製造股跌1.1%，金融股跌0.9%。https://bit.ly/3cMcLdv
●中國經濟：
-發改委就完善煤炭市場價格機制開展專題調研。
-南京推46幅地皮，1幅「流拍」，35幅以底價成交。
-傳至少9家國企以安全為由限制員工使用微信。
●全球通脹情況不平衡，抗疫政策差異後遺症？
●傳內地監管機構要求滴滴從美國退市。
●英倫銀行行長：對薩爾瓦多採納比特幣表示擔憂。
●憂慮疫情升溫，日股收挫747點，韓澳股跌逾1%
●澳洲10月零售銷售升4.9%，高於預期。
●印度首次出現「女多男少」，分析指因女士長壽。
●日本首相岸田文雄擬倡日企加人工，員工薪酬升幅目標為3%。
●高銀潘蘇通被入稟申請破產，法庭排期至明年1.26處理。
●西九乾塘勁蝕近9億元，推藝術廣場大樓項目招標救亡。