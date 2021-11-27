6濠賭股市值單日失353億

在新變種病毒株的陰霾下，市場擔心中港澳3地通關進程再遇波折，高度依賴遊客生意的濠賭股捱沽。6隻持牌濠賭股單日市值蒸發逾353.98億元。

澳門博彩業內外交困，外面遊客來不了，內部將面臨更嚴厲規管。風險評估機構Steve Vickers and Associates（下稱SVA）發表的報告，直指澳門賭牌明年中便到期，但當地政府本月發表的施政報告對重新競投賭牌的細節包括時間表等再度三緘其口。

誠然如澳門官員所表示，如趕不及在明年到期前重新競投，賭牌可按現有機制延長期限（最長可達5年）。可是SVA坦言，投牌內容到現在都不透明，令現有賭業營運商感覺綁手綁腳，同時，上月完結的修改《博彩法》諮詢，其文本指出要加大澳門居民持股，以及派息需要當局審批等，都令澳門博彩業風險上升。