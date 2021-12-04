【錢夫人巡舖】美國未加息　人民幣存息先升為敬？

一年容易又年尾，踏入傳統「水緊月」，因為年結因素，銀行紛紛吸納存款。錢夫人今日就話你知，邊間銀行人民幣定存息率最吸引，分分鐘夠食多次聖誕大餐！

富邦銀行繼續有人民幣定期存款優惠，所有客戶存等值100萬港元或以上，存期3至12個月，都有2.8厘年息。如果本身已持有等值港幣100萬或以上定期存款的客戶，門檻降至30萬，都已經可享2.8厘年息。一般客戶30萬或以上、100萬元以下，都有2.5厘。

同樣的年息率，還有南洋商業銀行，用新資金開立「人民幣快閃定期存款」，起存金額10萬元，以12個月計，年息2.8厘，而且月月派息。短息則相對較低，3個月期2.6厘息，而6個月則2.7厘。優惠僅去到12月6日(下周一)。

星展銀行則一如既往大推網上服務，首次以等值10萬港元或以上開立網上定存，可享300港元現金獎賞。星展人民幣網上定存，無論用App(應用程式)或iBanking網上理財，以5萬港元等值以上叙做，3、6、12個月均可享特惠年利率2.45厘，不過要上官網攞指定優惠編號。如果加上上述300元現金獎賞，都可以「賺餐茶」！