A股史上定價最高新股誕生 每手近28萬人幣

上海科創板新股巴閉就係人都知，不過近期有隻新股未上市都已經出哂位，就真係要介紹番！咪就係禾邁股份囉，未聽過唔打緊，因為重點係佢今次首次公開發行(IPO)個發行價，竟然定在每股557.8元人民幣，仲獲內媒捧為A股史上最高定價的新股。

查實禾邁股份係一間高新技術企業，以太陽光變頻器等電力變換設備等為主要業務，產品包括微型變頻器及監控設備云云。算啦！都係講返個發行價，今年8月深圳創業板半新股義翹神州先以每股292.92元人民幣嘅歷史最高發行價，打破由科創板A股石頭科技每股271.12蚊人民幣嘅最高價，估唔到禾邁股份僅在3個月之後就刷新紀錄，兼幾乎翻了近一倍之多。

可惜，按照科創板一手500股計算，到時有份中籤禾邁股份嘅股民，就要繳款27.89萬元人民幣作為一手入場費，搞到有股民在網上直言，聽日不敢申購。