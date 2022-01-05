元宇宙建Mega City　下周四賣地「做富商鄰居」

香港區塊鏈遊戲開發商Animoca Brands旗下的The Sandbox宣布，與不同領域夥伴達成合作，將於The Sandbox中共同建立一個大型文化中心Mega City，並將於下周四(13日)推出新一輪LAND(土地)銷售，供玩家購買位於新合作夥伴附近的LAND。

用戶亦可通過「play-to-earn(邊玩邊賺)」的遊戲來獲得The Sandbox的虛擬貨幣「$SAND」。玩家可以通過遊戲或創作來體驗元宇宙，與平台上的其他玩家、創作者和藝術家共同創建資產和世界，並把它們作為NFT(非同質化代幣)進行交易。

The Sandbox 大中華區董事總經理Harvey Tsoi表示，The Sandbox的LAND總數有智能合約所規限，亦不能增減LAND數量；公司將打造一個無界限、且由用戶主導的元宇宙，並會協助合作夥伴配對相關的技術公司，以發展世界。

去年The Sandbox的LAND價格飆升近17倍，Tsoi指出，現時每塊LAND及PRIME LAND(優質土地)的價格均為1,011及4,683 $SAND，並沒有出現加價的情況，惟去年一陣元宇宙熱潮炒高每枚$SAND兌法定貨幣的價格。

至於何時能像電影般透過VR(虛擬實境)裝置進入The Sandbox，Tsoi解釋目前因VR硬件技術條件所限，暫未有支援VR裝置的時間表；惟透露今年內會推出手機版的The Sandbox，緊隨其後將是家用遊戲機平台。