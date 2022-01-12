英國列斯市中心Sky Gardens約14.8萬英鎊入場

英國物業向來深受港人歡迎，列斯（Leeds）鄰近另一港人熱門城市曼徹斯特(Manchester)且樓價及生活指數較曼市相宜，愈來愈多人看準其升值潛力，到當地選購物業。今期PCL推介坐落全歐洲最大型發展區Southbank文創區Urban Village的新盤Sky Gardens，發展商以市場罕見採用第三方測量師定價，是次價單更提供動工前最後優惠價，部分單位以估值價78折發售，約14.8萬英鎊便可入場做業主。

英國房地產市場發展迅速，PCL International Real Estate的代表Agnes Chau及Edwarrd Chow指出，列斯樓市一直有極優厚投資潛力。曼徹斯特樓市升幅漸趨飽和，相比下列斯樓價仍然低水，但其人均收入卻較曼徹斯特高出10%，加上列斯當地54%人口為從事金融、醫療及法律等行業的專業人士，相對租客質素更有保證。事實上，自去年起不論樓價升幅及租金回報亦已跑贏曼徹斯特，所以更適合投資者。

是次為讀者推介的Sky Gardens，由PCL擔任香港的獨家銷售代理，並由當地最大型發展商CityLife重點打造。Sky Gardens為列斯市內靜中帶旺的優質社區，項目樓高33層，提供306個單位，面積由398至1,270方呎，間隔一房至三房及特色戶，適合不同類型買家需要。項目主樓設有空中花園觀景台，能360度飽覽列斯天際市景及倫敦式禮賓服務，在列斯極為罕有。其另一建築為超過二百年歷史維多利亞式建築的二級保護文物，屬當地政府重點活化項目，將會化身為會所。

項目即將於4月動工，由英國著名建築商Morgan Sindall負責，他們於Southbank的住宅項目第一期已沽清。現推出的第二期Sky Gardens比第一期更接近鐵路站，極具地理優勢，往列斯火車站只需12分鐘步程，距Global Square甲級寫字樓群及大型購物區Trinity Leeds和Victoria Gate亦是咫尺之隔，前者僅5分鐘步程，出入交通便捷。該區將會有多幢甲級寫字樓組成的商廈項目落成，包括英國政府國民保健署(NHS)及稅務海關總部的數碼大樓、全球四大會計師樓羅兵咸永道總部及英國免費電視台Channel 4等巨企將陸續進駐，這個新商業休閒區有列斯SOHO區美譽。

列斯的城市規劃出色，為英國環保指數中唯一達到綠化空間達到滿分的城市，綠化空間高達46%，導致列斯地皮供應短缺，盤源供應少更見矜貴。在生活配套方面，Sky Gardens不論一般生活超市所需、抑或國際一線品牌亦近在咫尺，未來歐洲最大室內超市Kirkgate Market亦會落戶列斯，所以Sky Gardens可稱得上衣食住行應有盡有。

Sky Gardens鄰近頂尖學府University of Leeds，區內亦有多所被Ofsted評為「Outstanding」及「Good」的中小學，是培育精英的搖籃城市，屬深受當地及海外人士的升學地熱點。 Edwarrd續指，列斯的人口以白人為主，華人亦有上升趨勢，近年亦有不少港人安排子女到當地升學，順道置業。

Agnes透露，由於Sky Gardens請來第三方測量師根據估值去定價，不少單位已被當地投資者大手入市預留，接近95%買家均為當地人，Sky Gardens項目的回報率預計高達7%，自住或收租均可，參考目前區內其他住宅項目只租不賣，可見發展商亦想保留這區極具潛力的地段作長遠投資。如早前DSE放榜，英國作為傳統升學國家得到不少家長垂青，但英國學費高昂，家長不妨可考慮投資Sky Gardens達致「以房養學」。

英國Leeds物業展銷會及投資講座

日期：2022年1月15-16日（週六至日）11am - 6pm

講座時間：12:00pm 及 3:00pm

地址: 皇家太平洋酒店，海景翼大堂高座-黃庭廳III

查詢：2868 9969

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