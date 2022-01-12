美國物資短缺超市清空？原來係呢4個原因...

2022年伊始，社交網站就出現超市貨架空空如也的相片，由忌廉芝士到紙巾、兒童果汁及貓糧，通通缺貨。外媒分析，導致缺貨部分原因與疫情爆發初期一樣，大致有四個原因。

其一，疫情升溫，店員請病假增加。超市在內的店舖必須加強清潔及消毒、恢復戴口罩規定，並保持社交距離，惟同一時間請假員工卻增加。業界組織「消費者品牌協會」(CBA)執行長Geoff Freeman周一(10日)指出，過去兩周員工請病假的數量，比2020年全年平均還高。

在多州設有分店的百貨連鎖店Stew Leonard's負責人Stew Leonard Jr.表示，受疫情影響，旗下2,500名員工中，目前約200人生病或隔離中。

其二，寒天暴雪，補貨塞車、民眾囤貨過冬。元旦過後，為大西洋地區帶來大雪，過去兩周許多地區路況不佳，維珍尼亞州95號州際公路上周發生20小時大塞車便是一例，而為超市補貨的卡車亦因而塞車。食品業組織FMI業界關係部副總監Doug Baker說，天氣差令消費者心理受影響，當民眾看到超市缺貨的照片時，便紛紛多買一些用品囤積，以防萬一。

另報道指，寒假過後，全美約有5,000多所學校因為疫情或天氣，延遲讓學生返回校，許多家庭因此採購較多麵包、肉品及穀類加工食品。

其三，疫情影響全球，外國供應商被迫關閉。Baker說：「我們許多用料與產品所來自的國家，現在都出現疫情，某些國家以嚴格手段暫時關閉工廠，整個流程因此延誤。這不只是國內問題，還關係到其他國家如何處理Omicron疫情。」

最後，就是物價飆升，民眾在家自煮。許多家庭減少去餐廳用餐，減少外食；冬季風暴也令消費者對於購買食材的需求量提高。