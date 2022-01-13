【產經直播】新經濟股最壞時刻已過？
2022年01月13日 11:54
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港股經過上日急升後，周四(13日)雖然略為淡靜，但反而是爆上格局？新經濟股近日走勢好轉，追蹤相關股份的三星中證中國龍網ETF(02812)周三(12日)更急升6%，科技股最壞時間是否已過，是時候追入？
美國去年12月消費物價指數(CPI)按年上漲7%，雖續創40年新高，但符合市場預期，美國10年期債息亦不升反跌，帶動隔晚美股做好，當中重磅股表現較好，微軟升1%，部署龍頭股較着數？
不過近期股市走勢波動，投資組合應增強防守力？收息產品如三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)有何優勢？
另外，有報道指，蘋果公司晶片設計師Mike Filippo「過檔」微軟，將為微軟設計自用晶片，應用在雲服務伺服器等。半導體為兵家必爭之地，行業發展具前景，投資者可如何捕捉機遇？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及光大證券國際財富管理策略師溫傑，為你拆解市況。
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