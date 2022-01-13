【產經直播】新經濟股最壞時刻已過？

美國去年12月消費物價指數(CPI)按年上漲7%，雖續創40年新高，但符合市場預期，美國10年期債息亦不升反跌，帶動隔晚美股做好，當中重磅股表現較好，微軟升1%，部署龍頭股較着數？

另外，有報道指，蘋果公司晶片設計師Mike Filippo「過檔」微軟，將為微軟設計自用晶片，應用在雲服務伺服器等。半導體為兵家必爭之地，行業發展具前景，投資者可如何捕捉機遇？

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