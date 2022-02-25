綠債、iBond、銀債點抽至着數？致富醒你攻略兼10免優惠

政府新一份財政預算案大灑金錢協助市民抗通脹，計劃在新一財政年度發行不少於150億元的通脹掛鈎債券(iBond)、不少於350億元的銀色債券，亦會「加碼」發行零售綠債不少於100億元。對現時風高浪急、跌多升少的市況，無疑是一道清泉。

致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，這三項產品近乎零風險，回報接近2厘，較普通銀行存款回報更好，適合有餘裕資金想停泊在保守型投資的人士。

其中iBond和綠債的模式和對象基本相似，只是後者政府籌集所得資金將用於環保項目用途，以今年2月時政府首次宣布發行的零售綠債為例，發行額60億元，每手入場費為1萬元。將每6個月獲派一次債息，息率與本地通脹水平掛鈎，惟不會少於2厘，且有二手市場可以買賣。

銀色債券則由政府訂定息率，對像為年滿60歲或以上的香港居民，且不設二手市場，需持貨3年至到期後贖回。

郭氏指出，以iBond為例，與抽新股不同，政府採用循環分配的機制，即每位申請者先獲派一手，餘下手數許可，再每位申請者派一手，直至手數不足以循環配發，才以抽籤派發餘下手數。故申請人數多寡與分派手數掛勾，單靠投放大額資金去抽其實意義不大。去年6月的第八批iBond有70萬人申請，最終每人最多獲3手，即「入飛」3萬元便可穩取2至3手。

如某投資者想在認購時盡量取得最多手數，郭氏建議可採取「人頭戰術」，讓可信賴的親友一起去抽。

另外，目前利率趨漲，令債價出現壓力，第八批iBond(港交所證券編號4246)在派了一次息後最新報價約101.2元。故郭氏料，3月1日起開始認購的政府零售綠債，在3月底掛牌時估計會在102元左右徘徊，如投資者想在該零售綠債上市後套現，可以該價格作參考。

至於投資者應該選擇使用銀行證券戶口，抑或使用券商證券戶口認購，他指，後者具有一定的優勢，例如在沽貨時，銀行或會在債券市場出售iBond和綠債，價格較不透明，且報價或會較低；相反在券商戶口認購和沽貨則沒有這方面的煩惱，在交易所沽貨，價格透明，亦可在獲分派後首日在暗盤市場沽貨，彈性較多。

綠色零售債券的認購期由3月1日早上9時開始，致富證券現正為認購綠色債券的新客戶提供10免優惠，包括「0息」、「0按金」及「免認購手續費」等，全新開戶更送您HK$300 Donki禮券迎新賞。