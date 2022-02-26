中國國有行傳限制與俄羅斯大宗商品有關的貿易融資

外媒報道，中國至少兩家大型國有銀行限制有關俄羅斯大宗商品的貿易融資，顯示出在西方制裁措施的壓力下，北京要履行保持與俄羅斯經貿聯繫的承諾可能遇到挑戰。

報道引述兩位知情人士透露，中國工商銀行境外子公司停止簽發與購買俄羅斯大宗商品實貨有關的美元信用證。據悉部分客戶仍可使用人民幣信用證，但需獲得管理層批准。

俄羅斯入侵烏克蘭引發美，英、日等國一波制裁浪潮，外界預期後續還會有進一步的懲罰措施。因為與大宗商品有關的信用證很常見，所以該些金融產品將成為制裁威脅下首批受影響的交易。

兩名知情人透露，中國銀行基於自身風險評估，也已對俄羅斯大宗商品融資施加限制。據悉中行尚未收到監管部門有關俄羅斯的明確指導意見。

該些銀行的反應可能只是暫時的，特別是考慮到西方制裁至今仍未觸及俄羅斯能源業。目前尚不清楚中資銀行是否已經停止向俄羅斯公司和個人提供其他形式的融資，他們的政策可能會發生變化。

有關限制措施反映出中國大型金融機構和中國國家主席習近平面臨的兩難境地。雖然俄羅斯是中國的主要能源供應國，而且中俄在與美國的地緣爭端中經常保持統一立場，但相比購買了大量中國出口產品且控制了美元國際融資系統的西方國家，俄羅斯的經濟影響力遠不可同日而語。

一名知情人士稱，中國四大國有銀行遵守了美國先前對伊朗、北韓甚至香港高級官員的制裁，因為國有銀行需要進入美元清算系統。在周五與俄羅斯總統普京的電話中，習近平支持俄方同烏方通過談判解決問題。