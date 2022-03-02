東歐危機惹憂！美股道指重挫707點　紐約期油狂飆11％

東歐局勢繼續左右大市氣氛，美股3大指數周二(1日)下挫。道指創日內新低，報33,184點，跌707點或2.09%；標指報4,300點，跌73點或1.67%；納指報13,545點，跌205點或1.5%。

面對西方國家聯合制裁，俄羅斯入侵烏克蘭的行動未見緩和。外媒周二報道，衛星攝像機捕捉到一隊俄羅斯軍車顯然正在前往烏克蘭首都基輔的途中。

事實上，各國對俄的制裁亦引發了金融市場的不確定性。CFRA股票研究主管Ken Leon表示，儘管大多數美國銀行幾乎沒有直接接觸俄羅斯公司，但尚不清楚美國對俄羅斯金融體系的制裁將如何影響歐洲銀行，進而影響美國。

他續說，俄羅斯通過歐洲的代理銀行關係，與意大利銀行、法國銀行、奧地利銀行等進行了大量的貸款活動。

烏克蘭和俄羅斯官員周一(2月28日)結束了關鍵的一輪會談，美國及其盟國的嚴厲制裁正在打擊俄羅斯經濟和該國央行。大公司正在遵守美國及其盟國的制裁，其中，萬事達卡和Visa正阻止俄羅斯金融機構進入他們的支付網絡。

與此同時，俄羅斯央行周一將其關鍵利率提高了一倍以上，因為盧布兌美元匯率暴跌。

美國銀行財富管理首席股票策略師Terry Sandven表示，地緣政治不確定性、通脹高企、利率上升和技術價格趨勢惡化，均正在打壓市場情緒和股價，相信市場波動將會增加。

另一方面，市場憂慮俄烏危機會導致原油供應大幅受阻，刺激國際油價急升至每桶100美元以上水平，為逾7年高位。紐約期油周二急升逾11％，報每桶106.48美元，為2014年7月以來的高位；布蘭特期油亦升9.5%，報每桶107.27美元。

國際能源署(IEA)已同意在全球釋放6,000萬桶石油儲備，以應對國際油價上漲。今次是美國在數月之內第二次釋放戰略石油儲備(SPR)，美國白宮經濟顧問Bharat Ramamurti周二稱，釋放SPR只是拜登政府的其中一個選項，強調當面對油價飆漲的問題時，將會動用所有政策選項。

視像會議軟件公司Zoom公布截至1月底止季度業績，期內收入按年增長21.4%至10.71億美元，較前一季度35%的增長率繼續顯著放緩。期內純利按年升88.37%至4.9億美元；經調整每股盈利1.22美元，勝預期。不過，該企預測本財年收入為45.3億至45.5億美元；經調整每股盈利介乎3.45至3.51美元，兩項指引均不及市場預期，其股價下跌5.68%，報125.07美元。

個人電腦生產商惠普(HP)截至1月底止單季收入按年升2.11%至170.28億美元；純利按年跌64.95%至10.86億美元，主因是去年同期錄得一筆訴訟賠償推高了純利基數。行政總裁Erique Lores表示，供應鏈不穩定、配合制裁令停止對俄羅斯出貨等將對公司收入有負面影響，其股價微跌0.64%。