陳政深：港股暫欠回升動力　呢隻股份夠值博...

港股持續走弱，恒生指數反覆跌至2萬點邊緣。現時整體氣氛對港股極為不利，地緣政局因素自然毋須多說，更大影響的是其衍生的超級通脹預期，令美國聯儲局及環球央行未來只有加息一途。在此大環境下，資金只會由港股市場流走，令指數即使可能出現反彈，亦難有太大上望空間。技術上，恒指穿2萬點乃遲早之事，上望最大阻力，暫時處於21,200點位置。

總而言之，目前市況凶險，股份之沽壓，亦非來自零星散戶，而是有資金流走之象。一般而言，此類情況只會弱者愈弱，這從52周新低榜中不乏熟悉股份可見一班。因此，切勿視目前市況為「特價時段」，更便宜的估值，可能只是反映在資金眼中仍未夠便宜，輕言出手撈底，現時仍屬火中取粟。

公司表明，未來將透過併購及擴建帶動增長。內地目前仍處疫後復甦階段，整體公路運輸容量尚未完全回復，隨着未來疫情持續受控，經濟重拾動力，高速公路運輸的需求亦將保持。越秀交通基建派息比率逾50%，全年派息61港仙，現價計往績息率11.2%，預測息率亦逾7厘，逆市之下具不俗防守力，從平衡投資組合的角度，有一定吸引力。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）