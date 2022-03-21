黃詠欣：政府放寬按保　仍有盲點未解決？

自從政府放寬「新按保」樓價上限後，二手成交量即時有起色，特別是800萬至1,200萬元的中價樓交投量增。不過，「新按保」也有不少盲點，包括貸款額上限僅960萬元，而且只適用於現樓，如樓花物業要做「新按保」，只能選用折扣較少的建期付款計劃。

同時，「新按保」也不能用作套現及清數用途，不及「舊按保」計劃般靈活。另外，不論是新或舊的按揭保險計劃，都要求申請人提供稅單及糧單，令到不少自僱人士只能望門興嘆。

基於「新按保」的盲點，市面上有融資機構推出「進階版」按保，樓價5,000萬元以下住宅物業，不論是現樓還是樓花都適用，亦可用於清數、套現用途，貸款金額高達樓價80%，年期25年，息率低至最優惠利率(P)減2.6厘，即實際按息約2.65厘。

不同於傳統的按揭保險計劃，這類融資機構的審批會較為寬鬆一點，例如可接受沒有稅單，但能提供戶口紀錄及3個月糧單證明便可以。據了解，曾有做小生意的客戶，他每月定期戶口出糧及有自己公司糧單等證明，但沒有稅單，仍成功批出樓花新盤的按揭。

近日股市大幅波動，而且疫情影響經濟狀況，如上會期臨近，仍差一點才達「新按保」要求，或是需要資金周轉，要用樓按套現，這個「進階版」按保的息率不高，年期亦普遍較私貸等貸款長。當然，「磚頭」也是投資的一種，價格一樣是可升可跌，做高成數按揭較大機會面對「負資產壓力」，因此建議做按揭或做物業套現前，要先衡量自己的風險承擔及還款能力，如有需要找專業人士作預先評估及分析才作決定，便更穩妥。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣