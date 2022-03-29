傳澳門博彩中介黃金集團於周三結業

澳門賭收不振，一星期內再傳出有賭業集團結業的消息。澳門媒體報道，持有博彩中介人(疊碼仔)牌照的黃金集團有限公司，宣告將於周三(30日)結業。

根據網絡流傳的圖片，黃金集團向旗下員工發出通知，將根據《勞動關係法》規定，向各部門同事作出一切合理和適當的解僱補償，並在9個工作日內向員工作出補償。

《東網》向金利豐(1031)和澳博查證上述中介人賭廳結業事宜，以及對財務的影響。惟至截稿前未獲回覆。

事實上，中港澳三地逾兩年未能正常通關，大大影響澳門賭業。上周便傳出，有位於新口岸及氹仔合共7間衞星賭場將於本年中結業退場。究其原因，乃新冠肺炎疫情持續逾兩年，期間生意大幅減少，衞星賭場過往所賺的現金用得七七八八，加上澳門修改《博彩法》正在進行，一旦生效對衞星賭場營運不利，且未來經濟和經營環境未見曙光，與其繼續燒錢續命，不如提早止蝕離場。