內地3月官方製造業PMI跌至49.5 再陷收縮區間

中國國家統計局公布，3月份官方製造業採購經理指數(PMI)跌至49.5，再陷收縮區間，反映製造業總體景氣水平有所回落，預期為49.8，前值為50.2。該月的非製造業PMI亦降至48.4，預期為50.3，前值為51.6。

至於月內的綜合PMI產出指數為48.8，比2月下降2.4個百分點，表明內地企業生產經營景氣水平有所下降。

國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，近期國內多地出現聚集性疫情，加之國際地緣政治不穩定因素顯著增加，內地企業生產經營活動受到一定影響。3月份製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數及綜合PMI產出指數分別低於上月0.7、3.2及2.4個百分點，3大指數均降至臨界點以下，反映內地經濟總體景氣水平有所回落。同時，調查企業反映，隨着局部地區疫情受有效控制，受抑制的產需將逐步恢復，市場有望回暖。

以行業情況看，石油、煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等上游行業主要原材料購入價格指數及出廠價格指數均超過70%，給中下游行業帶來較大成本壓力。